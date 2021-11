Rinascita dell'Insieme Formia, quattro reti all'Atletico Uri e abbraccio finale con i tifosi

Dopo tanti bocconi amari, arriva il dolce fatto bene per l'Insieme Formia, che stravince in casa dell'Atletico Uri e cancella di colpo quell' uno in fondo alla classifica. Starita, finora all'asciuto da quanto ha raccolto l'eredità di Amato, applaude i suoi augurandosi che sia l'inizio di un nuovo corso.

Micidiale in contropiede, l'Insieme Formia ha disputato la partita perfetta con intelliggenza e gestione dei momenti topici della gara.

Sul sintetico del "Ninetto Martinez" di Uri, il vantaggio formia al 13' nasce dal rigore decretato per l'atterramento in area di rigore di Simonetti da parte di Loru. E' lo stesso numero 9 che va a calciare trasforma.

Nella prima parte della ripresa si decidono le sorti dell'incontro. Al quarto d'ora Ennesima azione di rimessa da parte del Formia, incursione dalla destra di Camilli che entra in area e batte Pittalis in uscita, firmando il raddoppio. Poco prima del 20' altra ripartenza, Simonetti non fa sconti e firma contemporaaneamente lo 0-3 e la doppietta personale. Il poker è questione di un altro paio di minuti. Stesso copione con l'Atletico Uri sbilanciato in avanti e colpito con una veloce transizione finalizzata da Camilli.

Bello e inutile al tempo stesso il destro al volo con cui Calaresu sotto la mezz'ora allegerisce il carico. Prossimo avversario il Sassari Latte Dolce, da battere per accorciare ulteriormente la classifica.

ATLETICO URI - INSIEME FORMIA 1-4

ATLETICO URI: Pittalis, Ravot, Olmetto, Incerti, Campus, Fadda, Loru, Piga, Altolaguirre, Scanu, Calaresu.

All. Paba

INSIEME FORMIA: Zizzania, Bozzaotre, Gentile, Niang, Ioio, Pirolozzi, Di Vito, Gargiulo, Simonetti, Zonfrilli, Camilli. All. Starita

ARBITRO: Striamo di Salerno

ASSISTENTI: Rinaldi di Policoro - Chiarillo di Moliterno

MARCATORI: 13′ pt SImonetti (rig), 15'st Camilli, 18'st Simonetti (IF), 22'st Camilli, 29'st Calaresu