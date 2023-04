Latina, padroni del proprio destino malgrado la sconfitta

Serie C Girone C

Sconfitta indolore per il Latina, che resta con un piede e mezzo nei play off. Nerazurri ora padroni del proprio destino. Domenica prossima servirà vattere la Fidelis Andria, per essere sicuri di un posto al sole e vedersi migliorare la propria classifica (nono posto), se la combinazione di risultati dagli altri campi lo dovesse consentire.

Latina messo sotto pressione nel primo tempo dall’Audace Cerignola, che ha trovato nel portiere Tonti il più fiero oppositore, prima di arrendersi al 33’ alla casualità del tocco fortuito di Carissioni, che diventa assist al gol di Langella. La linea del match non cambia di molto fino a metà del secondo tempo, quando il Latina cresce e cerca con ostinazione il pareggio. Fabrizi ci va vicino al 23’, prendendo le giuste misure che consentono all’attaccante di farsi trovare ancora pronto sul cross di Carissoni ed insaccare di testa.

Tutto molto bello, se non fosse per il doppio giallo di Celli, che al 41’ provoca, oltre all’espulsione, la punizione che Ascik indovina da perfetto esecutore.

A fine partita Di Donato non nasconde il rammarico: "Non meritiavano di perdere per quello che hanno fatto le due squadre durante la partita. Perdiamo per un pezzo di bravura nel finale, ma ai miei ho poco da rimproverare, se non l'errore sul primo gol subito. Siamo però ancora in corsa play off e domenica ci giocheremo la nostra finale".

Audace Cerignola - Latina 2-1

Audace: Saracco, Russo (dal 85’ Samele), Capomaggio, Allegrini K, Coccia (dal 62’ D’Ausilio), Malcore (dal 78’ Achik), Montini (dal 62’ D’Andrea) , Ligi, Sainz - Maza (dal 78’ Tascone), Blondett, Langella. (A disp: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Inguscio, Mengani, Righetti, Giofrè).

All. Pazienza

Latina: Tonti, Amadio, Di Livio, Belloni, De Santis, Barberini K (dal 54’ Riccardi), Celli, Carissoni, Calabrese (dal 69’ Ganz), Fabrizi (dal 83’ Rosseti), Belloni (dal 54’ Peschetola) Furlan (dal 54’ Sannipoli). (A disp: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Bezziccheri, Nori, Gallo, Cortinovis).

All. Di Donato

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo, 1° Assistente Matteo Paggiola di Legnano, 2° Assistente Alessandro Marchese di Napoli, 4° Uomo Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 43’ Langella (C), 72’ Fabrizi (L), 87’ Achik (C).

Espulsi: 86’ Celli (L), ammoniti: 34’ Capomaggio (C), 59’ Celli (L). Angoli: 1-2. Recupero: 1’ pt; 4’ st.

Note: 1653 spettatori di cui 65 ospiti.