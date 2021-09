Pullman dei tifosi del Latina preso a sassate, indagini della Digos

Indagini in corso della Digos alla ricerca di elementi utili per risalire ai responsabili dell'agguato ai due pullman dei tifosi del Latina Calcio nei pressi del Partenio di Avellino. Come riportato da Avellino Today, al termine del match, un gruppo di tifosi irpini, nascosto nella campagne adiacenti la strada Bonatti, altezza rione Parco, ha approfittato del buio e della vegetazione per lanciare sassi, fumogeni e petardi contro i due pullman in marcia all'uscita della galleria del cimitero. Un pullman è stato fatto fermare, ma il tentativo dei tifosi all'interno di farsi vendetta è stato bloccato dal'intervento delle forze dell'ordine impegnate nel servizio di scorta.

Conj l'azione repentina del Reparto Mobile i tifosi irprini di dileguarsi nel buio. I due mezzi hanno riportato danni ad un vetro laterale e in carrozziera.