Promozione, domenica la prima giornata del campionato da "dentro o fuori"

Archiviati i primi due turni di Coppa Italia, utili a dare minutaggio e condizione atletica, domenica il Campionato di Promozione nella formula dei cinque gironi da 16 squadre, dove sale in Eccellenza solo la prima classifica, non ci sono play off play-off e retrocedono in Prima Categoria ben cinque squadra, di cui le ultime due direttamente, le altre tre al termine dei play-out che coinvolgono dalla nona alla quattordicesima classificata.

Un torneo difficilissimo, perché la lotta promozione riguarderà ben poche formazioni, mentre la stragrande maggioranza dovrà evitare di scivolare sotto la metà della classifica.

Per la stagione 2021-2022 il Comitato Regionale Lazio della FIGC ha proposto un girone misto pontino-ciociaro. Inevitabile che giornata proponga già match tra squadre delle due province. In Ciociaria le più attrezzate sono Ceccano e Sport Virtus Guarcino.

Partiamo dalla curiosità che c’è intorno alla Virtus Faiti al suo esordio assoluto nel campionato di Promozione, per un borgo sulla storia Via Appia. Trasferta a Ceccano (ore 11), una delle piazze dal passato più nobile visti in trascorsi in Serie D. A Borgo Montello si gioca Latina Borghi Riuniti – Anitrella (ore 11), in cui i padroni di casa, in una società nata nella passata stagione dall’unione di più borghi del circondario, cercherà di riscattare l’amaro debutto in Coppa Italia, sconfitta dall’Atletico Pontinia, che saltata in estate la fusione con il Pontinia Calcio, riceverà il Città di Lenola (ore 15.30), in uno dei derby pontini. Scendendo la provincia, Monte San Biagio – Hermada (ore 15.30) è il confronto tra due realtà che ben ci stanno nella categoria e non nascondo qualche ambizione. Il programma si completa con gli impegni delle due favorite alla vittoria finale. Il Nuovo Cos Latina, che lo scorso al momento della sospensione del campionato era a punteggio pieno doopo cinque giornate, ospita lo Sport Virtus Guarcino (ore 11), mentre il Football Club Montenero (ore 15) sarà di scena al Nazareth di Isola del Liri, che ha conosciuto la serie C. Oggi la tradizione di un tempo, è dall’ Isola Lirina Academy Calcio.