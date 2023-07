Latina, pareggio e segnali di crescita contro il Catanzaro

Buon Latina, ottimo pareggio contro il Catanzaro di Serie B. A Cascia Di Donato voleva vedere cose buone, difficili da far emergere contro la Roma. Diverso il discorso affrontanto un altro avversario di caratura diversa, ma pur sempre di categoria superiore. Il pareggio senza reti è l’unico rammarico, perché le occasioni non sono mancate (su ambro i fronti) e la domenica positiva dei portieri ha lasciato le porte immacolate.

Fedele al suo 3-5-2, Di Donato ha soltato in parte turnato la rosa a disposizione. Alcuni calciatori sono rimasti in campo per oltre un’ora e più (Di Livio, Rocchi, Sannipoli, Ercolano, Fabrizi). Manca ancora il quinto di centrocampo, ruolo in cui si sono alternati Ercolano destro naturale e Gallo, il quale però ha ancora bisogno di crescere. Non ha fatto parte della gara Margiotta, in predicato di andare via per sua stessa volontà.

Prossimi test il 3 agosto alla ex Fulgorcavi (ore 18) contro la Romana FC (Ex Lupa Frascati) di serie D. Il 10 agosto, stessa ora stesso campo, avversario l’Atletico Pontinia neo promosso in Eccellenza. Programma completa dall’amichevole di lusso con la Lazio il 13 agosto allo stadio Francioni. Fischio d’inizio previsto per le 21, ma potrebbe esserci una variazione.

Catanzaro (4-4-2) : Fulignati (1’ st Sala); Situm (1’ st Oliveri), Brighenti (20’ st Fazio), Krastev (20’st Gatti), Scognamillo (1’ st Veroli); Brignola (30’st Welbeck), Ghion (1’ st Pompetti), Pontisso (1’st Verna), Vandeputte; Sounas, Curcio (20’ st Bombagi). A disp.Tentardini, Bamba, Belpanno. All. Vivarini

Latina (3-5-2) (primo tempo): Cardinali; Cortinovis, Serbouti, Rocchi; Sannipoli, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Ercolano; Fabrizi, Mastroianni.

Latina (3-5-2) (secondo tempo: Bertini (23’ Diakite), De Santis, Rocchi (41’ Longhi), Serbouti ( 28’ Redondi); Biagi, Di Livio (20’ Perseu), Sannipoli (41’ Marafini), Ercolano (41’ Limongelli), Gallo; Fabrizi (28’ Addessi, 41’ Cantoni), Jallow.

All. Di Donato