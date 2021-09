Coppa Lazio, il primo turno lancia la stagione di Promozione

Quattro derby tra pontine, inserite in campionato nel Girone E. Esordio storico per la Virtus Faiti sul campo del Nuovo Cos Latina. Altri match: Lenola-Montenero, MS Biagio-Hermada, Borghi Riuniti - Atletico Pontinia

Saranno i primi due turni di Coppa Lazio, in programma oggi e domenica prossima, a lanciare la Promozione, nella formula di 16 squadre per girone. Una sola promozione, niente play-off, cinque retrocessioni. Si preannuncia un’aspra competizione.

Tutte nel girone E le otto pontine, che se la vedranno con altrettante ciociare: Atletico Pontinia, Città di Lenola, Hermada, Latina Borghi Riuniti, Monte San Biagio, Fc Montenero, Nuovo Cos Latina, Virtus Faiti.

Il primo turno di Coppa Lazio mette in programma quattro derby: Monte San Biagio – Hermada, Città di Lenola – FC Montenero, Nuovo Cos Latina – Virtus Faiti, Latina Borghi Riuniti – Atletico Pontinia.

Non nascondono le proprie ambizioni, nel campionato che prenderà il via il prossimo 3 ottobre, l’FC Montenero e il Nuovo Cos Latina, ma l’ambizione è generalizzata in tutti le società della provincia.

Giornata particolare per la Virtus Faiti, al debutto storico in Promozione dopo il ripescaggio del Comitato Regionale nel corso dell’estate.