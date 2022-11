Latina, occasione sfumata contro un Crotone in formato ridotto

Latina sconfitto di misura, la classifica non preoccupa, ma l'andazzo si. Sei partite e due punti, ecatombe di unfortuni a parte, non sono la migliore proiezione da qui a Natale. Un pizzico di sfortuna e grossa ingenuità di Cortinovis, unita alla severità del direttore di gara, ha lasciato il Latina in dieci e la resistenza è stata ancora più difficile ad un Crotone non eccelso. Mercoledì si torna a giocare. Alle 18 Latina-Monopoli. Bisogna cominciare a cambiare rotta, prima di entrare in acque agitate.

Cronaca

Lo Scida vuoto per il porte chiuse e l’assenza di pubblico sembra trasmettere maggiore serenità ai pontini in maglia bianca. Ci provano al 7 con Riccardi, fa tutto bene, poi il sinistro è altro, mentre al 25’ Carissoni nel cuore dell’area si gira, sinistro, ma Dini è attento. Bello, ma impreciso il destro al volo di Bordin su cross dalla bandierina di Di Livio, quando siamo all’8’ della ripresa, in cui è determinate il doppio giallo di Cortinovis, il secondo al 21’ per perdita di tempo e l’arbitro che realizza con qualche istante di ritardo di doverlo espellere. Forse anche dimenticando che lo aveva guià ammonito, altrimenti il richiamo verbale sarebbe stato la cosa più opportuna. Ma indietro a quel punto non si poteva più tornare. Decide al 34’ il destro sotto la traversa del rumeno Mogos, dal limite dell'area. Ci prova il Latina, rischiando il contropiede calabrese, e al 5’ di recupero Giorgini di divora il pari sbagliando il tocco di piatto sotto porta, con la palla che rimane incollata a terra.

Crotone-Latina 1-0

FC Crotone: Dini, Giron (1’st Mogos), Cuomo, Golemic, Gomez (34’st Carraro), Petriccione, Vitale (1’st Kargbo), Tribuzzi (23’st Tumminello), Calapai, Pannitteri (13’st Chiricò), Awua. A disp. Branduani, Lucano, Bove, Giannotti, Bernadotto, Papini, Rojas, Crialese, Panico.

All. Nardecchia (Lerda squalificato)

Latina: Tonti, Giorgini, Di Livio (26'st Barberini), Sannipoli, De Santis, Bordin, Carissoni, Fabrizi, Riccardi, Cortinovis, Margiotta (21’ st Rosseti). A disp. Giannini, Esposito Ant., Pellegrino, Carletti, Di Mino, Celli, Nori, Esposito And.

All. Di Donato

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

Marcatori: 34’st Mogos

Assistenti: Licari di Marsala - Regattieri di Finale Emilia.

Quarto uomo: Taricone di Perugia

Note: espulso al 23'st Cortinovis (L). Ammoniti 21’ Margiotta (L), 31’ Petriccione (C), 12’st Cortinovis (L), 15’st Cuomo (C), 39’st Tumminello (C), 23’st Bordin (L). Recupero: pt 1’, st 5’. Partita disputata a porte chiuse