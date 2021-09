Tanta Vis Sezze al Tascotti, poker senza sconti al Terracina

Il vantaggio ad un passo dall’intervallo e la goleada nella ripresa. Lo stadio Tasciotti applaude la Vis Sezze, protagonista di un eloquente 4-0 al Terricina. Due partite, due vittorie e punteggio pieno per la squadra allenata da Catanzani. Nonostante i buoni propositi di entrambe le compagini, il primo tempo rimane bloccato e serve una grande giocata individuale per cambiare direzione. Al 45’ Giannone carica la botta dalla distanza, la traiettoria picchia la traversa e finire in rete. L’1-0 spiana la strada ai setini, che replicano all’8’ della ripresa. Ispiratore della trama è Onorato che serve Dell’Aguzzo, che ben piazzato trafigge Stefanelli. I tigrotti cercano di riaprire il match, ma Lleshi e Iozzi non pungono. Così al 31’ si chiude in anticipo la partita. Appena entrato in campo, Peressini supera Bottiglia e piazza il 3-0. Terracina inerme e al 39’ Loria è assist man per Consoli, autore del definitivo 4-0.



VIS SEZZE – TERRACINA CALCIO 4-0

Vis Sezze (4-3-3): Caruso, Cecconi, Lauri, Di Trapano, Dell’Aguzzo (42’ st Valente), Giannone, Marchetti, Compagno (36’ st Consoli), Palluzzi (37’ st De Angelis), Onorato (30’ st Peressini), Loria (44’ st Mihalache)

A disp.: Paccariè, Diaco, Franchin, Mollo

All. F. Catanzani

Terracina Calcio (4-4-2): Stefanelli (6’ st Venerelli), Ciarelli (6’ st Bottiglia), Caschera, Iozzi, Mastroianni, Pezzi, Lleshi, Vuolo (24’ st Nulli), Vanini, Bispuri, Proietti

A disp.: Falso, Hajdari, Di Tommaso, Montagna, Di Spigno, Trulli

All: F. Gerli

Marcatori: 45’ pt Giannone (VS), 8’ st Dell’Aguzzo (VS), 31’ st Peressini (VS), 39’ st Consoli (VS)

Arbitro: Waldmann di Frosinone (Scipione di Formia, Falcetta di Aprilia)

Ammoniti: 20’ pt Bispuri (T), 25’ pt Compagno (VS), 26’ pt Caschera (T)

Recupero: 2’ pt, 5’ st