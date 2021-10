Aprilia Racing Femminile, inizia il campionato in casa del Trani

Prima di campionato e prima trasferta per l'Aprilia Racing Club Femminile, di scena a Molfetta contro l'Apulia Trani. Oggi, ore 15, sul terreno di gioco del "Paolo Poli" parte l'avventura per il tecnico Luigi Colantoni e le sue ragazze, in una stagione in cui il vice presidente Paolo Arcivieri non nasconde le ambizioni della società, confermate dal mercato.

Mercato

Con gli ultimi arrivi, la rosa si è ulteriormente rinforzata, puntando apertamente a lottare per vincere il campionato, tanto più dopo avere archiviato la Coppa Italia, che ha ha lasciato l'amaro in bocca.

Queste le operazioni di mercato concluse in questi giorni:

Elisa Cisnero, attaccante spagnola, dal Burgos, Segunda Division e cresciuta nell'Atletico Madrid;

Laura Ghiglione, difensore centrale argentina, dall'Universidad di Buenos Aires, Serie A argentina;

Giulia Colini, difensore centrale dalla Lazio Woman;

Eleonora Cunsolo, difensore centrale, ex Res Roma;

Giulia Franco, portiere, dal Napoli;

Sara Berbarducci, attaccante, dalla Lazio Woman;

Blanca Fiore, difensore centrale, dal Grifone Gialloverde;

Eleonore Freby, centrocampista svedese, dalla Troy University (Alabama).

Staff

Sono giocatrici che si vanno ad aggiungere ad un gruppo che lavora da fine agosto alla Pineta dei Liberti ad Ardea. Si riparte dal sesto posto dello scorso campionato, al termine del quale è stato confermato l'allenatore Luigi Colantuoni. E con Colantuoni, è stato confermato lo staff costituito dal tecnico nonchè preparatore atletico Valerio Padovan, Luca Amelia preparatore dei portieri e il team manager Fabio Cirulli. L'Aprilia si misura nuovamente con il Girone C, quello del Sud dove oltre alla tecnica e alla tattica, sarà fondamentale il temperamento. Qui di seguito il quadro della prima giornata e gli arbitri.

Girone C

Apulia Trani-Aprilia Racing (Guerra di Venosa), E.Coscarello Castrolibero-Lecce Women (Robilotta di Sala Consilina), Fesca Bari-Crotone (Lascaro di Matera), Rever Roma-Vis Mediterranea (Borriello di Arezzo), Independent-Chieti (Allegretta di Molfetta), Match Point Matera-Roma XIV Decimoquarto (Palmieri di Brindisi), Grifone Gialloverde-Trastevere (Liotta di castellammare di Stabia), Res Women-Catania (Castellone di Napoli)