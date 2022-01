Nazionali giovanili, il treno del calcio femminile pronto a tornare a Latina

Non rimarrà un felice pomeriggio isolato, da inserire negli annali del calcio del capoluogo pontino. La semifinale di Supercoppa italiana femminiale tra Roma e Milan, è stato il primo di una serie di appuntamenti del calcio in rosa che in provincia è molto seguito, futsal compreso. L'impianto di gioco del Francioni e l'organizzazione messa a disposizione da Comune di Latina e società Latina Calcio 1932, hanno ricevuto consensi importanti dalla FIGC e nello specifico dalla Divisione Femminile, presieduta da Ludovica Mantovani.

Diversi i colloqui intercorsi tra il sindaco di Latina Damiano Coletta e la figlia del compianto Paolo Mantovani, presidente blucerchiato dello storico scudetto della Samp di Vialli e Mancini. C'è un'intesa di massima, che ha avuto ieri anche il beneplacito importante dell'attuale commissario tecnico della Nazionale femminile, Mirella Bertolini, pronta a tornare al Francioni e seguire da vicino le azzurrine in proiezione futura.