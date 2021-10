Terracina, il colpaccio a Ferentino vale il terzo posto in classifica

Vanini su rigore e nella ripresa Proietti marcano la distanza dai gigliati, che tornano in partita solo nel finale con la rete di Giustini. Per i tigrotti è terzo posto in classifica e la conferma di un gruppo in crescita

Colpaccio del Terracina, che espugna il sintetico di Ferentino e si colloca alle spalle delle prime della classe, dalle quali accusa il ritardo di una partita, quella persa con la Vis Sezze non a caso capolista. Per il resto è eccellente il cammino dei tigrotti di Fabio Gerli, che hanno affrontato con autorevolezza il quotato avvrsario, colpendolo in maniera chirurgica.

I due gol pontini sono arrivati nei momenti topici del match, senza dare agli amaranto la possibilità di reagire, se non per l'arrembaggio finale una volta riaperta la gara.

Al Comunale il Terracina ci è venuto con tutti i crismi per fare risultato, raggiunto con il cinisimo delle squadre importanti. Cosa per la quale Gerli sta lavorando insieme al suo staff.

Le note sul taccuino della cronaca sono la conclusione inefficace di Vannini (15') da fuori area e il colpo di testa di Capodanno oltre la traversa (21'). Si passa così da un rigore reclamato dai ciociari (38'), ad un assegnato pe rintervento di Giorgi su Vanini, il quale, incarico della massima punizione, porta in vantaggio il Terracina quando è ormai tempo di andare negli spogliatoi.

Andare in vantaggio al riposo, consente al Terracina di impostare al meglio la ripresa, dove si aprono spazi invitanti in contropiede, su uno dei quali, è il 27' Proietti è fortunato nel pallone di ritorno consegnato involontarimente dalla difesa gigliata in fase di recupero, ma estroso nella conclusione morbida a scavalcare Fiorini.

Forte del doppio vantaggio, il Terracina chiude gli accessi e non patisce la rete di Giustini che accorcia, ma non annulla le distanze.

Ferentino - Terracina 1-2

Ferentino: Fiorini, Delle Monache, Giorgi (3’st Ciocconi), Ciocchetti, Maura (1’st Valentino), Capodanno, D’Arpino, Giustini, Gobbo, Del Signore (27’st Pennacchia; 46’st Mariani), Piscopo (1’st Cialone).

A disp. Barilone, Cellitti, Capodanno, Camilli.

All. Pippnburg

Terracina: Stefanelli, Ciarelli, Caschera, Iozzi, Mastroianni, Pecci, Vuolo (22’st Lleshi), Bispuri, Accracchi, Vanini, Proietti.

A disp. Bottiglia, Di Tommaso, Di Spigno, Nulli, Montagna, Bodili, Trulli.

All.: Gerli

Arbitro: Bosco di Ostia Lido (Di Mambro di Latina -Viziru di Roma 1)

Reti: 48’pt Vanini (r), 27’st Proietti, 37’st Giustini

Note: ammoniti Giorgi, Ciocchetti, Gobbo, Stefanelli, Ciarelli, Iozzi, Bispuri, Proietti