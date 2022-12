Latina al piccolo trotto, pari in casa della Gelbison

Girone C

Nella logica della ripartanza è accettabile il secondo pareggio consecutivo, altro 0-0 che continua a muovere una clssifica ancora accettabile. Sul gibboso neutro di Pagani, contro la Gelbison il punto ci sta tutto, confermando i ponitini in quel centro classifica senza infamia e senza lode. Senza più fare riferimento ai cerotti, perché gli infortunati del giorno sono l'assunto di partenza ormai noioso da ricordare, ai punti avrebbero meritato di più i pontini. Azioni più pericolose prodotte dalla squadra di Di Donato, nell'arco di una gara sufficiente quanto ad impegno e voglia di reagire, meno sotto il profilo della qualità delle giocate.

Rotto il ghiaccio con qualche spunto delle opposte compagini, al 32’ Carissoni dal limite scarica il destro basso intercettato a fatica da un reatttivo D'Agostino. Al 36' ottimo inserimento di Riccardi sul secondo palo, dove il pallone non arriva per un provvidenziale intervento della difesa campana. Poi al 43' destro potente di Bordin lontano dai pali ed al 44', il contropiede porta Carletti al sinistro calciato sul fondo sull'accenno di uscita di D'Agostino.

Due grosse occasioni vere per parte nella ripresa, concentrate nel finale. Al 37' l'uscita farlocca di D'Agostino consente a Barbernini di calciare dal limite a porta vuota, ma l'emozione gioca brutti scherzi e la conclusione si perde sul fondo. Al 39' il miglior Tonti si allunga a togliere dalla porta il sinistro dell'ex Sane, autore di una gran giocata. E' il quarto punto in otto partite. Un passo piccolo, ma l'importante è continuare a camminare in attesa di giorni migliori.

Gelbison-Latina 0-0

Gelbison: D’Agostino, Onda, Cargnelutti, Gilli, Uliano, De Sena, Sane (87’ Citarella), Foresta (65’ Papa), Fornito (87’ Paoloni), Savini (65’ Kyeremateng), Loreto. A disp.: Vitale, Cannizzaro, Marong, Messica. All.: De Sanzo

Latina Calcio 1932: Tonti, Giorgini, Di Livio (46’ Tessiore), Sannipoli, Carletti, De Santis, Bordin (88’ Pellegrino), Carissoni, Fabrizi (68’ Rosseti), Riccardi (76’ Barberini), Cortinovis (46’ Celli). A disp.: Cardinali, Giannini, Esposito Ant., Di Mino, Nori, Esposito And. All.: Di Donato

Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila, 1° Assistente Simone Asciamprener Ranieri di Milano, 2° Assistente Federico Linari di Firenze, 4° Uomo Gabriele Scatena di Avezzano

Ammoniti: 28’ Cortinovis (L), 81’ Bordin (L), 91’ Cargnelutti (G), 95’ Uliano (G)

Angoli: 6-4

Recupero: /, 5’