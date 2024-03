Samagor, Sibilia responsabile del settore giovanile

Samagor e Giancarlo Sibilia uniscono le forze. Una realtà emergente del calcio giovanile e una figura storica del calcio a Latina, insieme, per lo sviluppo del settore nello storico quartiere di Santa Maria Goretti. Il presidente Andrea Chiappini ha presentato Giancarlo Sibilia in qualità di responsabile del settore giovanile e Vincenzo Di Palma nuovo direttore generale al posto di Gianluca Grande. Sibilia e Di Palma, entrambi con un passato recente nel Latina Calcio 1932.

Lo storico “baffo” nerazzurro, oltre 300 panchine con il Latina Calcio, coordinerà il lavoro di gestione di cinque squadre: Under 14 Elite, Under 15 Regionale, Under 16 Elite, Under 17 Elite e Under 19 Regionale. Il direttore generale Vincenzo Di Palma, un glorioso passato nel canottaggio, timoniere Campione del Mondo nel 2002 nell’otto pesi leggeri, avrà il ruolo di collegamento tra presidente e tutte le figure professionali della struttura, dove oggi fanno attività ben 340 tra bambini della scuola dai 5 ai 12 anni e settore giovanile. In quattro anni 11 giovani calciatori avviati al professionismo e nei due anni di collaborazione tecnica con il Latina Calcio adesso intterrotta, 23 i giocatori finiti in nerazzurro.