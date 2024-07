Latina, al via la terza edizione degli Italy World Games

Al via oggi la terza edizione del torneo Italy World Game, un evento calcistico sportivo internazionale, che promette di riunire giovani calciatori da ogni angolo del globo. Anche questa edizione si svolgerà come di consueto a Latina, da oggi al 5 luglio e vedrà la partecipazione di squadre e arbitri che rappresenteranno tutti e 5 i continenti, in quanto provenienti da oltre 20 nazioni, tra cui Inghilterra, Ungheria, Finlandia, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Tunisia, Algeria, Emirati Arabi Uniti, Olanda, Australia, Canada, USA, Germania, Svizzera e Polonia. In campo dagli Under 12 agli Under 19. Categoria in cui sono present anche le ragazze. Si gioca al Latina presso il centro Samagor, Borgo Grappa, Borgo Santa Maria, Borgo Podgora e Campi Amico.

Il torneo Italy World Game, noto per il suo spirito di inclusività e competizione di alto livello, è cresciuto rapidamente dalla sua prima edizione, affermandosi come un grande appuntamento nel calendario dei tornei calcistici internazionali. Con l'obiettivo di promuovere lo sport come strumento di unione e cooperazione tra i popoli di diverse culture e religioni, Italy World Game offre un'opportunità unica per atleti, allenatori e tifosi di vivere un'esperienza indimenticabile e conoscere il nostro bellissimo paese.

Infatti, oltre alle competizioni calcistiche, i partecipanti avranno l'opportunità di prendere parte a una serie di attività collaterali, tra cui escursioni per la conoscenza del territorio. Attività che mirano a far conoscere le bellezze storiche e naturali della regione, promuovendo al contempo uno scambio culturale e tradizioni tra i partecipanti.

L'idea di organizzare l'Italy World Game parte dall’ex Arbitro Claudio Gavillucci, in collaborazione con la Paris World Games Production, e si ispira al successo dei Paris World Games, evento sportivo giovanile tra i più famosi in Francia. Questa collaborazione sottolinea l'impegno comune di entrambe le organizzazioni nel promuovere la pace e l'inclusione attraverso lo sport.

Il presidente di Paris World Games e del comitato organizzatore, Mr. Christophe Freulier Claret, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di organizzare ancora una volta a Latina l'Italy World Game e di vedere la partecipazione di così tante nazioni diverse. Questo torneo è una celebrazione dello sport e della diversità culturale, e non vediamo l'ora di accogliere tutti i partecipanti e i tifosi. Ringraziamo anche l’Opes per la preziosa collaborazione nella realizzazione di questo evento".

Info sul sito ufficiale del torneo all'indirizzo www.italyworldgames.com, link https://italyworldgames.cups.nu/2024,en/result/categories