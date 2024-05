Il pallone connette i popoli, applausi agli Italy World Games

Calcio globale veicolo di pace e integrazione tra i popoli nella quattro giorni dell' Italy World Games, il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile, organizzato dall'ex fischietto di Serie A Claudio Gavillucci, in collaborazione con l’Associazione sportiva e culturale Paris World Game e la Società Sportiva SA.MA.GOR Alla sua seconda edizione in Italia, l'evento si è svolto dal 25 al 28 aprile, coinvolgendo le città di Latina, Sabaudia ed Anzio, Patrocinio di CONI, Opes, Provincia e Comune di Latina.

A partrecipare squadre professionistiche e accademie calcistiche provenienti da 7 diverse nazioni e 3 continenti; Francia, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Libano, Camerun, Serbia e Italia. Tra queste l’FC Siniša Mihajlović dalla Serbia, la Legends Academy dall’Arabia Saudita, la Golden Star Dubai, il FIT Player dall’Egitto, il Suresnes dalla Francia e anche il blasonato PSG con la sua Academy. Le squadre pontine presenti Cisterna Calcio, Agora Latina, Samagor. In campo Under 10, Under 13 e Under 15.

Partite FIGC, che si sono disputate presso il Centro Sportivo SA.MA.GOR, il Centro Sportivo Borgo Podgora e il Centro Sportivo Borgo Santa Maria. La cerimonia di apertura del torneo è stata un momento di grande festa e spettacolo, con l'esibizione della campionessa del mondo di freestyle Anastasia Bagaglini e della football influencer Ilaria Limelli.

Classifiche e premi

Categoria Under 10

1) Agora Latina

2) Cisterna Calcio

3) Samagor

- Capocannoniere: Daniele De Chiara (Agora Latina)

- Miglior Portiere: Francesco Milani (Real Latina)

- MVP del Torneo: Riccardo Bartoli (Cisterna Calcio) - Premio offerto da Sport 85

- Premio Fair Play: San Pietro e Paolo

Categoria Under 13

1) Sinisa Mijalovic Academy

2) Agora Latina

3) Samagor

- Capocannoniere: Filippo Ercolani (Agora Latina)

- Miglior Portiere: Moahammed Amnar (Golden Star Dubai)

- MVP del Torneo: Jury Jancic (Sinisa Mijalovic Academy)

- Premio Fair Play: Squadra Libanese/Camerunense (Pro FC)

Categoria Under 15

1) Cisterna Calcio

2) Agora Latina

3) PSG Academy

- Capocannoniere: Alfiani Angelo (Cisterna Calcio)

- Miglior Portiere: Andrea Raponi (Cisterna Calcio)

- Premio Fair Play: Surenses (Francia)

"Il successo di questa edizione del Italy World Games testimonia il valore dello sport giovanile come strumento di integrazione sociale, promozione culturale e volano per il turismo nel nostro territorio - ha dichiarato Claudio Gavillucci - Ci impegneremo a continuare la promozione di valori quali la pace, la giustizia ed il rispetto tra popoli, religioni e culture differenti attraverso iniziative sportive future".

Per ulteriori informazioni sull'evento e sui prossimi progetti, si può consultare il sito web ufficiale all'indirizzo www.parisworldgames.com e la nostra pagina Instagram: Italyworldgamess.