Aprilia senza mezze misure, straordinaria rimonta in casa del Gladiator

Dopo un'ora di gioco 3-0 per i campani, ma la squadra di Galluzzo non si arrende. A segno Laghigna e Njambe, poi arriva il pareggio di Pollace da 30 metri. Mercoledì subito in campo in Coppa Italia con l'Ostiamare