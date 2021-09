Il Gladiator segna e l'Insieme Formia sciupa, tirrenici eliminati dalla Coppa Italia

Una rete nel primo tempo di Perrino costa l'eliminazione alla squadra di Amato, in partita fino all'ultimo. Occasioni per il pareggio di Ricciardo e Baglione Seconda sconfitta in due gare, domenica a Maranola arriva l'Arzachena