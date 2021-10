Amara la prima di Starita, Insieme Formia ribaltato in casa dalla Vis Artena

Dall' illusione al peggio. L'Insieme Formia con cava un ragno dal buco e viene superata anche dalla Vis Artena sul sintetico del "Washington Parisio" di Maranola, dove a fine gara ancora una volta si è registrato il malumore dei tifosi, che hanno chiamato a colloquio la squadra.

Altra sconfitta e maledettamente ultimo posto in classifica, che la società ha provato ad esorcizzarre attraverso il cambio tecnico tra Salvatore Amato e il vice Luca Starita, al quale va dato il tempo di entrare in piena sintonia con i calciatori attuali e gli altri che arriveranno inevitabilmente nella campagna acquisti di riparazione (il centrocampista Mincione l'ultimo ad aggregarsi al gruppo).

Nemmeno il vantaggio ad inizio ripresa è bastato a svoltare l'andazzo, anzi l'espulsione ingiustificata di Camilli ha ridato vitalità alla Vis Artena, pronta all'uno-due che ha spezzato le gambe ai padroni di casa.

La cronaca racconta di un grande Zizzania, che alza in corner il colpo di testa di Taviani al 23', mentre in chiusura di tempo il portiere di casa si ripete stavolta sulla bordata di Carbone. Palla ancora in corner. Nella ripresa l'Insieme Formia trova il vantaggio al 12' grazie a capitan Pirolozzi che in mischia firma l'1-0. Passa davvero poco e Camilli colpisce a palla lontanta Maini. Espulsione e Insieme Formia in dieci.

L'inferiorità regge fino al 36', quando Odianose va giù in area di rigore. Penalty trasformato da Taviani. Altri tre minuti e Jukic di testa spedisce la sfera alle spalle di Zizzania. L'Insieme Formia non sa più reagire, come sempre capita in questa dannata stagone.



INSIEME FORMIA - VIS ARTENA 1-2

INSIEME FORMIA: Zizzania, Padovano (43'st Pelypenko), Gentile, Di Vito (26'st Zonfrilli), Pastore, Pirolozzi, Bozzaotre, Gargiulo, Camilli, Baglione (36'st Ricciardi), Durazzo (26'st Tramonto).

A disp. Mancino, D'Oriano, Ioio, Mincione, Petronzio.

All. Starita



VIS ARTENA: Manni, Maugeri, Capodaglio, Sfanò, Paolacci, Magliocchetti, Taviani (46'st Contucci), Odianose (41'st Pompei), Maini (46'st D'Agostino), Carbone, Lucchese (22'st Jukic).

A disp. Chingari, Vittucci, Aglietti, De Angelis, Catapano.

All. Perrotti

ARBITRO Russo M. di Torre Annunziata

ASSISTENTI Russo D. di Torre Annunziata, Vitale di Salerno

MARCATORI Pirolozzi 12'st (I), Taviani rig. 36'st (V), Jukic 39'st (V)

NOTE: espulso al 13'st Camilli (I) per condotta violenta. Ammoniti Pastore, Pirolozzi, Bozzaotre, Maini, Taviani