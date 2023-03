Tutto in una volta sola, il Latina torna a sorridere lontano dal Francioni

Serie C Girone C

E’ stata la domenica del riscatto del Latina e le cocenti delusioni di Viterbese e Monterosi. La medaglia si è rovesciata per i pontni sul campo di Castellammare di Stabia, dove la vittoria di Di Donato costa la panchina al collega Pochesci. Cercato con attenzione al momento buono per colpire, l’1-3 alla Juve Stabia è arrivato progressivamente, senza frenesia. Con il gol al 28’, da opporturtunista di area di rigore del difensore Calabrese, peraltro viziato da una posizione irregolare, il Latina ha legittimato l’atteggiamento maturo in mezzo al campo.

Il più bello arriva nella ripresa. Anche qui, ecco l’episodio che aiuta chi è in credito con la buona sorte dopo 10 minuti. Sontuoso Di Livio sulla destra, in mezzo il patatrac difensivo delle “vespe” è un invito a Ganz a confermarsi il bomber cercato a lungo dalla società nerazzurra. Il terzo gol, 24’, è la grande azione da applausi, per come nasce e come viene rifinita, da quel Riccardi sempre alla ricerca di consacrazione. Il gol di Carbone al 35’ ha solo ravvivato il match già segnato, che riproietta il Latina in quella dimensione play off sempre cercata.

"Abbiamo giocato in 23 contro 11". Daniele Di Donato elogia lo spirito di gruppo alla base della vittoria contro la Juve Stabia, obiettivo raggiunto gradualmente: "Nonostante non facevamo gol, il nostro era un crescendo di prestazioni. Per cui ero molto fiducioso alla vigilia di questa gara. Abbiamo delle responsabilità ben precise nei confronti della piazza, anche oggi i tifosi erano presenti in tanti. Nelle utlime cinque partite cerchiamo di fare il massimi, a partire da sabato quando incontreremo il Crotone".

Due le componenti su cui ha lavorato il settimana il tecnico abruzzese: "Lavoro e serenità. La squadra è molto giovane, stava pagando lo scotto dei risultati. Ho detto di crederci di più nei sedici metri e siamo stati ripagati. Sul 2-0 è stato tutto più semplice, ma sapevamo che il discorso era ancora aperto per via di un avversario propositivo. Gli spazi che si sono creati e gli episodi finalmente a favore, ci hanno consentito di venire a capo di una partita difficile, che siamo riusciti a far apparire facile leggendo il risultato".

Juve Stabia-Latina 1-3

Juve Stabia: Barosi, Dell’Orfanello (59’ Silipo), Gerbo (59’ Scaccabarozzi), Pandolfi, Zigoni (46’ Volpe), Bentivegna (46’ D’Agostino), Cinaglia, Berardocco (59’ Carbone), Caldore, Altobelli, Maggioni. A disp.: Russo, Maselli, Guarracino, Moreschini, Picardi, Vimercati, Peluso, Rosa. All.: Pochesci

Latina Calcio 1932: Tonti, Amadio, Di Livio (69’ Riccardi), Sannipoli, Ganz (78’ Furlan), Rosseti (66’ Fabrizi), Barberini (78’ Pellegrino), Carissoni, Calabrese, Esposito (66’ Celli), Cortinovis. A disp.: Cardinali, Giannini, Belloni, De Santis, Di Mino, Peschetola, Gallo. All.: Di Donato

Marcatori: 28’ Calabrese (L), 56’ Ganz (L), 70’ Riccardi (L), 80’ Carbone (JS)

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano, 1° Assistente Diego Peloso di Nichelino, 2° Assistente Salvatore Nicosia di Saranno, 4° Uomo Riccardo Tropiano di Bari

Ammoniti: 39’ Barberini (L), 44’ Altobelli (JS), 46’ Rosseti (L), 57’ Peschetola (L dalla panchina), 94’ Cinaglia (JS)

Angoli: 4-3

Recupero: 1’, 6’