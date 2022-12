Latina che torna alla vittoria, gol lampo di Riccardi e poi tantissima sofferenza

Serie C Girone C

Dopo otto partite a digiuno, soffertissimo ritorno alla vittoria del Latina, che risolve la partita in un giro di lancette e subisce per tutto il resto del tempo il predominio territoriale dell’Audace Cerignola, alla quale è mancato solo il gol per suggellare una prova di grossa intensità, ma di poca incisività.

La partita

Latina in gol dopo un minuto, Carissoni mantiene in campo un pallone destinato sul fondo e lo trasforma in cross perfetto per Riccardi lasciato solo, che colpisce di testa e firma il primo gol nerazzurro. Le maglie larghe pugliesi di confermano tali al 3’ sul corner battuto corto da Bordin per Tessiore, svetta Fabrizi e conclusione alta. Poi dopo l’uscita di Esposito, che esce con un occhio gonfio dopo uno scontro, i pontini perdono sicurezza e Cardinali diventa più volte protagonista, chiudendo la porta alle conclusioni ospiti, tra cui quella di Coccia al 13’, murato dal portiere. Il Latina si rivede dalle parti di Saracco al 44’ su incursione di Giorgini da calcio d’angolo, rasoterra tra le braccia del portiere. E poi con Carletti dopo due minuti della ripresa, piattone alto da buona posizione su traversone di Tessiore dalla destra. Poi è solo forcing dell’Audace, ma mai tale da costringere Cardinali a veri miracoli. Clamorosa l’opportunità di Russo al 20’ sugli sviluppi del corner, palla alta dall’interno dell’area piccola. Seguono un altro paio di chance per i pugliesi, ma D’Andrea al 23’ arriva in leggerissimo ritardo sul cross basso di Russo e al 28’ la bordata di Capomaggio trova pronto Cardinali alla presa a terra.

LATINA – AUDACE CERIGNOLA 1-0

LATINA (3-5-2): Cardinali 7; De Santis 6.5, And. Esposito sv (10’pt Celli 6), Giorgini 6; Sannipoli 6, Riccardi 6 (15’st Di Livio 6), Bordin 6.5, Tessiore 6 (31’st Barberini 6), Carissoni 6; Carletti 6 (31’st Margiotta 6), Fabrizi 6. A disp. Giannini, Ant. Esposito, Pellegrino, Di Mino, Nori, Cortinovis.

All. Di Donato

CERIGNOLA (3-5-2): Saracco 6; Blondett, Capomaggio 6.5, Ligi 6; Coccia 6 (18’st Giofré 6), Tascone 6.5 (8’st D’Ausilio 6), Langella 6, Sainz-Maza 6 (8’st Achik 6.5), Russo 6.5; Malcore 6 (50’st Signorile sv), Neglia 6 (18’st D’Andrea 6). A disp. Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Allegrini, Inguscio, Botta, Gonnelli, Montaperto, Basile.

All. Pazienza

ARBITRO: Scarpa di Collegno

ASSISTENTI: Feraboli di Brescia – Giorgi di Legnano

QUARTO UOMO: Sacchi di Macerata

MARCATORI: 1’pt Riccardi

NOTE: espulso al 48’st Giorgini per doppia ammonizione. Ammoniti il tecnico Di Donato, Celli, Fabrizi, Giorgini, Carissoni, Barberini, Di Livio. Blondett. Rec. pt 2’, st 5’.

Angoli 3-9. Spettatori 1014, di cui 466 abbonati e 64 ospiti.