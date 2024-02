Mastroianni gol ed espulsione, il Latina pareggia i conti all'ultimo assalto

Emozionante il risultato, meno il tipo di partita che è venuta fuori. Il 2-2 casalingo consente però al Latina di proseguire la striscia positiva, dimostrare orgoglio nel riprendere il risultato ormai compromesso, con l’Audace Cerignola già pronta a festeggiare l’agognato ritorno alla vittoria.

Il primo strappo della partita al 4’ è l’ingresso in area di D’Andrea, fermato in extremis al limite del fallo da rigore, che l’arbitro interpreta come simulazione dell’attaccante. Un altro buco difensivo del Latina è del 34’, rimedia Vona su Vuthaj, un po’ borderline. Uno spunto il Latina lo offre esclusivamente nel recupero, quando l’affondo di D’Orazio si conclude con il cross al centro per l’accorrente Fella, anticipato sul più bello.

La partita si illumina improvvisamente all’11’ della ripresa. Crecco ruba palla in area, la mette subito dentro, serie di rimpalli, finché Ercolano non la scarica in porta con tutta la forza e la voglia di festeggiare il bebè in arrivo. Come si accende il Latina si spegne e al 20’ lascia libero in area Vuthaj di colpire di testa e firmare il pareggio. Una replica del Latina al 31’, Del Sole scende sulla destra, trova al centro Paganini, destro oltre la traversa. Altra avanzata di Del Sole al 33’, cross mancino su Mastroianni, torsione e Barosi si rifugia in angolo. Al 40’ calcio di rigore assegnato all’Audace Cerignola, per contatto in area su traversone di Leonetti. Malcore dagli undici metri è freddo realizzatore. Un Latina spinto dall’orgoglio trova il pareggio all’ultimo assalto. D’Orazio dimenticato dagli avversari crossa nel mucchio, dove sbuca Mastroianni che gonfia la rete e corre ad esultare all’impazzata nella gara di ritorno. L’adrenalina porta però l’attaccante ad esagerare e si fa cacciare dopo un bisticcio con Visentin. E’ l’ultimo episodio della gara.

LATINA – AUDACE CERIGNOLA 2-2

MARCATORE: 11’st Ercolano (L), 20’st Vuthaj (AC), 40’st Malcore (AC), 49’st Mastroianni

LATINA (3-4-3): Guadagno; Cortinovis (42’st Sorretino), Rocchi, Vona E.; Ercolano, Di Livio (20’st Mazzocco), Paganini, Crecco; Del Sole (42’st Perseu), Fella (20’st Mastroianni), D’Orazio. A disp. Vona M, Fasolino, Biagi, De Santis, Marino, Fabrizi, Polletta, Capanni, Di Renzo. All. Fontana

AUDACE CERIGNOLA(4-3-3): Barosi; Russo, Allegrini (42’st Gonnelli), Visentin, Tentardini; Ruggiero Zak (25’st Tascone), Capomaggio, Sainz Maza (42’st Bianchini); Vuthaj (48’st Bianco), Malcore D’Andrea (25’st Leonetti). A disp. Trezza, Pinnelli, Coccia, Lombardi, Ghisolfi, Carnevale. All. Lambertini (Tisci squalificato)

ARBITRO: Diop di Treviglio

GUARDALINEE: Ravera di Lodi – Caldarola di Asti

QUARTO UOMO: Tierno di Sala Consilina

ESPULSI: Mastroianni al 50'st per scorrettezze

AMMONITI: D’Andrea (AC), Visentin (AC), Ercolano (L), Di Livio (L), D’Orazio (L). Rec. pt 2’, st 5’. Angoli 4-5. Spettatori 1546, di cui 451 abbonati e 36 ospiti.