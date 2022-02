Infinito Latina - Avellino: nessun gol, arbitro ko e rissa conclusiva

Serie C Girone C

E' finita con un nulla di fatto tra Latina ed Avellino, ma è un punto dal grande significato per entrambe le squadre, artefici di un'aspra battaglia in mezzo al campo, teatro di tanti colpi di scena. Dall'infortunio dell' arbitro alla rissa finale. Ai punti possono recriminare qualcosa gli irpini per aver colpito una traversa con Maniera nella ripresa, ma il risultato premia l'intensità dei pontini rispetto ad un avversario di caratura superiore, proiettanto ulteriormente i ragazzi di Di Donato nella corsa play off.

Cronaca

Grande agonismo in mezzo al campo, ritmo molto elevato, pontini caricati a mille, vedi Giorgini ammonito dopo sette minuti per un energico duello aereo con Carriero, sul quale si alza tutta la panchina di Gautieri chiedendo un provvedimento più severo. Di contro l’Avellino pressa molto, per soffocare sul nascere la manovra nerazzurra. Nel frattempo il conto delle occasioni è stato inaugurato dal destro alto di Di Livio (5’) dal vertice destro.

Il primo vero pericolo è irpino, lo porta al 22’ Kanoute nel cuore dell’area, doppio passo e diagonale fortissimo che si alza sulla traversa. Il ghanese sulla destra è un problema, che costa il secondo giallo per i padroni di casa, dopo appena 25 minuti, sventagliato a Carissoni.

Si ritorna in campo con la stessa intensità dell'inizio e come all'inizio la prima conclusione è di Di Di Livio, terminale della comincazione in orizzonatale nata da un pallone rubato a Tito da Sane, ma il sinistro dalla lunetta del figlio di "soldatino", risulta ben lontano dallo specchio della porta.

Cambiano in blocco gli allenatori: tre per Gauteri, due per Di Donato. Le mosse dalla panchina danno più sostanza

Avellino vicinissimo al gol al 17', sugli sviluppi del corner di Tito la palla danzante in area capita sui piedi di Maniera, che centra la traversa. E' l'episodio principe della suprmazia territoriale biancoverde, che però non produce altiri pericoli. Il ritmo gara viene peraltro spezzato dalla fitta al polpaccio avvertita dal direttore di gara Scatena di Avezzano, per necessità di almeno tre minuti di massaggi. Alla fine però, quando è il 38', l'arbitro è costretto al cambio e viene sostituito dal quarto uomo Baratta di Rossano. Una invevitabile ulteriore interruzzione, non gradita da Ciancio che sollecita la ripresa e viene beccato dal pubbico di casa. Fa freddo e tutti i calciatori si scaldano in ogni maniera. Si riprendere a giocare al 44', il rasoterra di Tessiore sfiora il palo facendo gridare al gol.

Extra time

Ben otto i minuti di recupero, nel corso dei quali si assiste a continui capovolgimenti di fronte anche se a prevalere è la stanchezza. Al sesto minuto un erroraccio difensivo dei padroni di casa, Tito prova il sinistro in corsa carico di rimbalzi, sul quale Cardinali rimedia in qualche maniera sostenuto da Esposito. Negli ultimi secondi scoopia una rissa sotto la gradinata. vengono espulsi Jefferson e Silvestri. In dieci contro nove (Maniera ko per infortunio).

LATINA - AVELLINO 0-0

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Teraschi (13'st Ercolano), Di Livio (22'st Palermo), Amadio (43'st Barberini), Tessiore, Carissoni (43'st Sarzi Puttini); Carletti, Sane (13'st Jefferson).

A disp. Ciammaruconi, Tonti, Sarzi Puttini, Rosseti, Barberini, Celli, Atiagli, D'Aloia, Rossi.

All. Di Donato

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Rizzo (11'st Ciancio), Carriero (33'st Matera), Aloi, Kragl (11'st De Francesco), Tito; Kanoute (33'st Micovschi), Plescia (11'st Maniero).

A disp. Pane, Pizzella, Murano, Mocanu, Di Martino.

All.: Gautieri.

Arbitro: Scatena di Avezzano

Assistenti: D’Angelo di Perugia – Biffi di Treviglio

Quarto uomo: Baratta di Rossano

Note: ammoniti Giorgini, Carissoni, Aloi, Bove, Kragl, Rizzo, Silvestri,

Rec. pt 0’, st 8'.