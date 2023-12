Latina al piccolo trotto e ancora a digiuno in casa

Serie C Girone C

Continua a balbettare il Latina in casa, dove non vincere dal quasi due mesi. L'ultima il 25 ottobre 1-0 con la Virtus Francavilla. Quale occasione meno indicata per riprendere confidenza con il Francioni se non con il quotato Benevento, ma nella serie di occasioni comunque maturate, nessuno ha prevalso sull’altro ed entrambe fanno solo un piccolo passo in avanti.

Rimane inizialmente il rammarico di una partenza forte ed un rigore oggettivamente negato al 13', sulla respinta del braccio di El Kaouakibi alla girata del rispolverato Fabrizi. Smaltite le proteste, aumenta la pericolosità del Benevento e il lavoro di Cardinali, attento sul colpo di testa di Ferrante al 26’ e ancor più sulla botta di Karic sotto l’intervallo. Cardinali che al 5’ della ripresa si ripete su Mascangelo messo in moto da Marotta. Il break pontino, al 21’ sulla punizione di Di Livio, sta nel colpo di testa di Rocchi, bloccato da Paleari al 21’. Rimanendo in tema portiere, Cardinali, al 31’, è strepitoso nella parata bassa sull’ex Pinato. Ancora opportunità, tre negli ultimi quattro minuti di recupero. Crecco e Cardinali, 91’ e 92’, non hanno la forza e la precisione giusta per fare male al Benevento. Avrebbe entrambi al 94’ Marotta, imperdonabile piattone alto sottomisura. Ultima gara del 2023 venerdì 23 a Taranto.

Latina - Benevento 0-0

Latina Calcio 1932: (3-5-2): Cardinali, Di Livio, Cittadino (73’ Del Sole), Mastroianni (46’ Jallow), Riccardi, Marino, Serbouti (77’ Ercolano), Fabrizi (64’ Fella), Rocchi, Cortinovis, Paganini (78’ Crecco). A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, De Santis, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Benevento (3-5-2): Paleari, El Kaouakibi, Masciangelo (60’ Benedetti), Karic, Marotta, Ferrante (79’ Sorrentino), Improta, Berra, Agazzi (60’ Pinato), Talia, Capellini. A disposizione: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Kubica, Ciano, Viscardi, Carfora, Tello, Masella, Bolsius. Allenatore: Andreoletti.

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Nicolò Moroni di Treviglio

Quarto Ufficiale: Simone Gerardo Caruso di Viterbo.

Ammoniti: 9’ Berra (B), 25’ Serbouti (L), 45’+1’ Rocchi (L), 56’ Jallow (L), 59’ Cortinovis (L), 85’ Marino (L),

Recuperi: 2’ pt. 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 4 Benevento 7

Note: Spettatori totali 1542 compresi 451 abbonati.