Latina, un anno tra alti e bassi alla ricerca del salto di qualità

In archivio il 2022, che ha consolidato in Latina nella Lega Pro. Dodici mesi di alti e bassi, tra tradizione e novità nel panorama professionistico. Non era facile riaffacciarsi sulla scena nazionale dopo quattro anni di Serie D, seguiti ai fasti della B. Dal ripescaggio ad una salvezza anticipata a febbraio, è stato un bellissimo percorso, centrato con una media punti da promozione diretta, che avrebbe meritato il felice epilogo dei play off. Obiettivo però sfumato per una flessione che ha deluso le aspettative nel momento più belli.

Ma Di Donato e società si sono messi a tavolino per rilanciare le ambizioni della squadra, possibilmente da migliorare per alzare la proverbiale asticella. Tra alti e bassi, infortuni seriali a parte, il campionato ha detto che la squadra mostra lacune, per errori di valutazione sui nuovi che avrebbero dovuto consentire il salto di qualità. Classifica alla mano però, i numeri danno ragione all’allenatore, costantemente in zona play off, anche se c’è ben poco da distrarsi visto che dietro c’è grande lotta per evitare i play out.

Il congedo dal Francioni prima della sosta è stato dei peggiori. Un cappotto del Foggia, che ha evidenziato il divario rispetto ad avversari che hanno budget diversi. La ripresa, contro un Pescara in crisi ed un Catanzaro lanciatissimo non è incoraggiante, ma non mancano a questo Latina le possibilità di farsi apprezzare.

Importante sarà il lavoro di mercato, in cui, se saranno confermate le partenze di elemeni utili a fare cassa, serviranno adeguate contropartite. Al ds Di Giuseppe ancora una volta il compito di intercettare le cosiddette occasini, compatibilmente con le linee guida societarie.