Latina Calcio e tifosi, abbonamenti a prezzi popolari e store in centro città

Serie C Girone C

SCRIVIAMO QUESTA STORIA, INSIEME! E' lo slogan della Campagna Abbonamenti del Latina Calcio 1932 per prossima stagione 2022-2023. Un ritorno alla tessera e alle iniziative di fidelizzazione per i tifosi, che avranno a disposizione a breve anche uno store in centro città, in via Eugenio di Savoia, 41.

Un punto di riferimento per il merchandising, dove poter sottoscrivere anche abbonamenti e acquistare biglieti, è tra le novita essenziali presentate insieme ad una politica di prezzi, che tiene essenzialmente mente conto delle necessità delle famiglie, con rateizzazioni a dieci mesi, e la voglia di tornare allo stadio dei tifosi. Riduzioni per over 65, under 25, studenti, donne e accompagnantori di persone con disabilità, che avranno accesso gratuitamente allo stadio. Ulteriore riduzione per gli under 16.

Prezzi

Per una curva si spendono € 95, ridotto € 70m che arriva ad € 30 per gli under 16. In gradinata a € 190, ridotta a € 140, che scendono a € 60 per gli under 16. Per la tribuna laterale A e B ci vogliono € 260, ridotto ad € 210 fino ad € 90 per under 16. Stessa politica di prezzi anche in tribunale centrale: € 400 (intero), € 320 (ridotto), € 160 (under 16). La tribuna vip, per i soci sostenitori, avrà un costo di € 750.

La possibilità di rateizzare l'abbonamento, con finanziamento in dieci mesi, parte da una spesa di € 250.

Per i biglietti singoli: Curva € 12, Gradinata € 16, Tribuna Laterale A e B € 20, Tribunale Centrale € 30, Tribuna Vip € 50.

In sala stampa c'erano il presidente Antonio Terracciano, e il Direttore Generale, Biagio Corrente, nell'occsione presentato ufficialmente. "Il Latina Calcio è patrimonio di tutti, se siamo bravi a mantenere le promesse ed offire uno spettacolo dentro e fuori dal campo, con iniziative anche durante l'anno, possiamo creare entusiasmo e le basi per un ritorno anche di quella base di pubblico, che, anche a livello nazionale, si è allontanata dallo stadio". Così il dg Biagio Corrente. Il presidente Antonio Terracciano ha toccato l'argomento mercato: "Siamo ripartiti con 2/3 della rosa e dopo i primi innesti, arriveranno i tasselli che tutti aspettano. Ma il nostro non deve essere un mercato di grossi nomi, bensì di calciatori di qualità che completino la squadra garantendo il salto di qualità".

Campo

Annullato l’allenamento congiunto tra Latina Calcio 1932 ed Aprilia Calcio, inizialmente prevista per oggi alle 18 presso lo stadio Francioni, la settimana si conclude con una partitella in famiglia allo stadio Francioni. Poi due giorni di riposo e si riprendere a lavorare martedì. Prossimo test mercoledì 24 agosto contro la Triestina, in ritiro a Roma.