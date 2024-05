Arriva la firma per il rinnovo, Latina e mister Fontana ancora insieme

Avanti con Gaetano Fontana. All'insegna della continuità tecnica come già è statp per Daniele Di Donato, il Latina Calcio prosegue con l'allenatore della stagione appena archiviata. Rinnovo contrattuale di un anno e opzione per la stagione successiva legato ai risultati. La conferma di Fontana era preventivata, dopo che il diretto interessato alla vigilia della trasferta play off di Taranto, ha lasciato intendere che la collaborazione sarebbe potuta continuare a prescindere da quello che sarebbe maturato allo stadio Jacovone. Detto e fatto, così club e mister si sono rivisti per definire il piano di lavoro e mirare ai prossimi obiettivi. E quali? Dopo tre anni i nerazzurri sono tenuti ad alzare l'asticella, pur confrontandosi con il classico girone del sud, sempre insidioso e ricco di storia delle grandi piazze avversarie. La politica resta sempre la sostenibilità economico-finanziara, ovvero mai il passo più lungo della gamba. Coordinate entro le quali lavoreranno il ds Patti e mister Fontana, per allestire la nuova rosa, tra conferme importanti, partenze di chi ha deluso e innesti mirati, possibilmente in grado di elevare la qualità del gruppo. Per la società prima scadenza il 4 giugno, entro il quale presentare domanda di iscrizione, soldi e campo da gioco.