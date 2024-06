Latina Calcio, ad agosto parte la nuova stagione

Prende forma la nuova stagione di Serie C Now con la date stabilite dalla Lega Pro. Come al solito parte per prima la Coppa Italia. In campo dall'11 agosto per il Primo Turno Eliminatorio e il 18 agosto per il Secondo Turno Eliminatorio. Campionato al via il 25 agosto, termine della stagione regolare il 27 aprile. A maggio play off e play out. Nel corso del campionato è prevista la sosta del 29 dicembre e 3 turni infrasettimanali, dii cui vanno stabilite le date. Nelle ultime stagioni la partenza di campionato è slittata per via dei ricorsi pendenti terminati al terzo grado della giustizia sportiva al Collegio di Garanzia del CONI. Vedi gli ultimi L'auspicio è che nel corso di questa estate possa filare tutto liscio.

Lavori in corso in casa Latina per approntare la rosa. Dopo Mastroianni, si lavora per cercare di confermare lo zoccolo duro e trovare la soluzione per quei prestiti che a gennaio, vedi Guadagno e D'Orazio, hanno consentito il salto di qualità. Gaetano Fontana inizierà a lavorare con il gruppo da luglio e dopo qualche giorno, amichevole di lusso a Trigoria contro la Roma di Daniele De Rossi.