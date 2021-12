Al Francioni da play-off, in trasferta da retrocessione: il Latina cerca il compromesso

Serie C Girone C

Diciannove punti in casa, uno soltanto in trasferta. Non ci sono mezze misure per il Latina, consapevole che non potrà sempre vincere al Fancioni, né potrà rimediare solo sconfitte nelle gare esterne. In mezzo ci sono le prestazioni, mai del tutto negative anche quando il risultato non c'è. Un compromesso bisogna comunque trovarlo, perché non si può essere da play-off solo davanti al proprio publico ed una cenerentola in stadi ostili.

Questi i pensieri che accompagnano Di Donato e il suo staff nella settimana che porta alla penultima giornata di andata in Serie C, dove l'obiettivo è esclusivamente la salvezza. Strada complicata, tortuosa ma ben chiara sui passi da fare. Servono i fatidici 40 punti per sentirsi quasi matematicamente al sicuro, come confermato dagli ultimi campionati di Serie C.

Il Latina può dirsi a metà percorso, avendo raggiunto 20 punti dopo la vittoria sul Catania, la più prestigiosa delle sei complessive. L’unica pecca è averle centrate tutte al Francioni, l’unico campo in cui la squadra di Di Donato si esprime al meglio.

Fuori casa è tutta un’altra storia. Soltanto un punto conquistato ad Avellino. Non c’è una via di mezzo, necessaria in vista del girone di ritorno, dove farli i punti sarò ancora più complicato.

La trasferta a Monopoli arriva al momento giusto. Pugliesi terzi in classifica e soprattutto, come il Latina, dal passo da leader in casa. In campo domenica alle 14.30, senza Esposito e Di Livio squalificati. Assenze pesantissime.

Giorgini è chiamato al ruolo di centrale in difesa, dove Carissoni andrebbe ad occupare il ruolo a sinistra, mentre a destra c'è De Santis. A centrocampo invece Barberini e Marcucci si prenotano per una maglia da titolare.