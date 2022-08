Latina, verso un campionato di Serie C a 21 squadre

Girone C

Il Latina deve ancora attendere per il sorteggio di calendario. Prima il 2 agosto, poi il 5 adesso, si "auspica entro il 25 agosto". Sono i rinvii dovuti ai ricorsi di Campbasso e Teramo, arrivati al Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada hanno concesso la sospensiva dell'esclusione dal campionato al club molisano, che ha speranze molto più concrete rispetto agli abruzzessi. Entrambe sono rappresentate dal'avvocato Cesare De Cintio. Morale della favola se il 25 agosto il Campobasso dovesse essere di nuovo in Lega Pro, finirebbe nel girone C a quel punto a 21 squadre.

Ma il campionato al via il 28 agosto, indurrebbe la Lega Pro a formulare la prima giornata con il turno di riposo per il Campobasso. Difficile, ma non impossibile, che possa slittare l'inizio del campionato. Così come è difficile, che al Campobasso venga concesso il rinvio dei primi impegni stagionali.

La scorsa estate, seppur ufficialmente ripescata il 7 agosto, al Latina Calcio venne negato (nemmeno una risposta dalla Lega Pro) di poter rinviare il match di Coppa Italia in casa della Turris e l'esordio di Campionato a Palermo.

Il sorteggio dei calendari è ovviamente congelato, mentre la Coppa Italia, in programma dal 21 agosto, potrebbe tranquillamente partire, trattandosi anche di un'opportunità di disputare test più singificativi, perché ufficiali e con avversari di categoria. Di seguito il comunicato della Lega Pro

Comunicato

Facendo seguito al decreto del Presidente della Sez. Quinta del Consiglio di Stato, Luciano Barra Caracciolo, che in data odierna ha previsto di “temporaneamente sospendere la mancata ammissione (“Licenza”) al Campionato della ricorrente (Campobasso Calcio), in vista della camera di consiglio del 25 agosto 2022, nella quale l’istanza cautelare potrà essere esaminata collegialmente, nel dovuto contraddittorio”, la Lega Pro si vede obbligata a prenderne atto e conseguentemente a rinviare a data da destinarsi la compilazione dei Calendari del Campionato Serie C 2022/2023.

I club di Lega Pro continuano a subire un danno rilevantissimo e pertanto si auspica che la questione possa essere definita prima della data del 25 agosto p.v.

Girone C

Unica certezza al momento sono i gironi. Il Latina si ritroverà nel girone C con le altre laziali Monterosi Tuscia e Viterbese, al loro primo storico derby nei professionisti. Torna il Pescara, dopo le battaglie in Serie B in campo e purtroppo fuori dal campo tra opposte tifoserie. Delfino unica abbruzzese e un po' sorpresa del raggruppamento. Sempre memori della cadetteria, torna il Crotone, appena retrocesso. Tre le matricole: Audace Cerignola, Gelbison, Giugliano.

Le straferte più ricorrenti saranno sempre in Puglia: Audace Cerignola, Fidelis Andria, Foggia, Monopoli, Taranto e Virtus Francavilla. Nutrita anche la rappresentanza della Campania: Avellino, Giugliano, Gelbison e Juve Stabia.

In Calabria due volte, a Catanzaro e Crotone. Una solta volta in Sicilia (Messina), due in Basilicata (Picerno, Potenza).

Proseguono intanto i test precampionato. Alle 18 alla ex Furlgorcavi c'è il Città di Anagni di Eccellenza, allenato dal pontino Francesco Gesmundo, già tecnico delle giovanili nerazzurre e secondo di Mark Iuliano in Serie B a cavallo tra le stagioni 2014-2015 e 2015-2016.

Primavera

Il Latina Primavera è in Primavera 3. Inizia con una promozione maturata per meriti sportivi l'avventura del tecnico Luigi Miccio, che raccoglie l'eredità di Carlo Cotroneo ed una una Primavera 4 che ha disputato una grande stagione. Dopo avere dominato il girone, l'avventura si è interrotta nelle semifinali dei play off nazionali, contro la Turris.

Nerazzurri inseriti nel girone B insieme ad Avellino, Bari, Catanzaro, Fermana, Foggia, Gubbio, Juve Stabia, Palermo, Potenza, Turris e Virtus Francavilla.