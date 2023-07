Latina - Lazio, nel ricordo di Vincenzo D'Amico

In campo nel ricordo di Vincenzo D'Amico, le cui vicende di vita e di campo hanno legato indissolubilmente Latina e Lazio. Il 13 agosto, ore 21 allo stadio Francioni, sarà la prima edizione dedicata ad una delle leggende biancocelesti, che ebbe i natali calcistici sulla pozzolana dell'oratorio salesiano. Dal COS Latina alla Lazio, due città che lo hanno saluto nei giorni successivi alla sua scomparsa, lo scorso primo luglio. Emozione e calcio tutte in una serata, che potrebbe diventare una tradizione ad agosto. Appuntamento di richiamo per i tifosi nerazzurri e biancocelesti, con molti pontini che amano i colori della SS Lazio.

La vendita dei biglietti è attiva presso lo store ufficiale del Latina Calcio 1932, in via Eugenio di Savoia 41, sul www.ciaotickets.com e in tutte le rivendite autorizzate. Queste le tariffe:

Fino al 06/08

•Curva/Curva Ospiti 15€

•Gradinata 25€

•Tribuna Laterale A/B 35€

•Tribuna Centrale Nord/Sud 50€

•Tribuna Vip non disponibile per vendita

Dal 07/08

•Curva/Curva Ospiti 20€

•Gradinata 30€

•Tribuna Laterale A/B 40€

•Tribuna Centrale Nord/Sud 55€

• Vip non disponibile per la vendita

Amarcord Sarri - Di Donato

Daniele Di Donato abbraccerà con piacere Maurizio Sarri, di cui è stato giocatore ai tempi dell'Arezzo a cavallo della stagione 2006/2007. Se l'allenatore pontino viva una fase di relativa calma, grandi tensioni per l'allenatore Toscano a muso duro con Lotito per il calcio mercato. Sarri torna al Francioni a distanza di otto anni. L'ultima volta ad agosto 2015 era sulla panchina del Napoli, che vinse 5-0 contro il Latina allenato da Mark Iuliano. In precedenza, a gennaio 2014, Maurizio Sarri era sulla panchina dell'Empoli, battuto in rimonta in pieno recupero dal gol di Ristovsky. In precedenza erano andati a segno Tavano e Jefferson.