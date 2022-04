Il Francioni ringrazia il Latina per la salvezza e Di Donato aspetta la società

Serie C Girone C

"Il telefono ha squillato, il nostro campionato ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori. A Latina sono stato molto bene, adesso mi aspetto una mossa dalla società prima del 30 giugno, giorno di scadenza del mio contratto". Daniele Di Donato a precisa domanda non ha peli sulla lingua, per quanto da buon diplomatico, sa misurare le parole e quindi lanciare messaggi ai diretti interessati. Tutto nella normalità quando scendono i titoli di coda sulla stagone, con netto anticipo rispetto al secondo obiettivo, quello dei play off: "Evidentemente non eravamo attrezzati per il salto, ma dopo un anno di apprendistato, il Latina può ambire a molto di più, perchè lo merita". Manca una settimana al termine del campionato. Si chiude con la trasferta di Viterbo, contro il Monterosi, l'antagonista in Serie D. Lo scorso anno di questi tempi, complice il Covid, il campionato in pieno svolgimento, si è completato a luglio. Adesso la società ha molto più tempo per programmare il futuro. Si riparte da una certezza, che la lo zoccolo duro (esiguo purtroppo), di chi vuole bene al Latina, ha apprezzato il cammino dei nerazzurri.

Cronaca

Meno stimoli di un tempo, condizione psicofisica precaria, il confronto tra Latina e Monopoli non è stato certo esaltante. Basso ritmo e pochissime emozioni nel primo tempo, dove si segnala una svirgolata di Carletti dal limite (19'), un inseriemento in area di Langella (21') sventato di piede da Tonti e l'iniziativa personale di D'Alia (36'), conclusa con un tiro terminato alto.

Cresce d'intensità il Latina nella ripresa, anche sulla scorta degl ingressi in campo, tra cui quelli di un pimpante Atiagli. La prima clamorosa occasione, del 4', nasce dal cross di Carissoni bucato completamente da Carletti tutto solo davanti la porta. La seconda è del 33'; corner di Atiagli, De Santis schiaccia male un pallone invitante. La terza è di Jefferson al 34', piattone su assist di Carissoni che finisce ben oltre la traversa. Poi è Atiagli a salire in catteda con due sinistri potenti: il primo fa la barba all'incrocio dei pali al 36'; il secondo al 43' sventato in angolo da Loria. Ultimissima chance nel recupero. Loria smanaccia in uscita su Rosseti e poi recupera il pallone sul tiro a botta sicura che invece Jefferson sbaglia, colpendo malissimo.

Tabellino

LATINA (3-5-2): Tonti; De Santis, Esposito, Giorgini; Ercolano (11'st Atiagli), D’Aloia (23'st Spinozzi) Amadio, Barberini (23'st Palermo), Carissoni ; Sane (11'st Rossetti), Carletti (11'st Jefferson). A disp. Cardinali, Sarzi Puttini, Livio, Teraschi, Celli, Valerio, Rossi.

All. Di Donato

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Bizzotto, Fornasier (30'st Novella), Mercadante; Viteritti, Vassallo, Langella (44'st Piccinni) Bussaglia (17'st Hamlili) , Guiebre; Borrelli (17'st Starita), Gandolfo (44'st D'Agostino) . A disp. Guido, Iurino, Basile, Pambianchi, Starita, Nina.

All. Losacco (Colombo indisponibile)

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino

Assisenti: Boggiani di Monza e Cesarano di Castellamare

Quarto uomo: Eremitaggio di Ancona

NOTE: ammoniti Ercolano, D’Aloia, Palermo, Esposito, Bizzotto. Angoli 4-1. Rec. pt 2', st' 3'. Spettatori 624.