Di Livio tiene in ansia il Latina in vista dei play off

Serie C Girone C

L'uscita dal campo dopo 25 minuti di gioco di Lorenzo Di Livio è l'unica nota stonata del sabato pomeriggio prima del ponte festivo. Il centrocampista, nell'allenamento congiunto con il Monterosi, è uscito in via precauzionale non appena ha avvertito il fastidio al flessore destro. Mercoledì, al rientro dopo i tre giorni di riposo concessi da Di Donato, verrà verificata l'entità dell'infortunio.

Innegabile che il centrocampista sta vivendo un eccellente momento di forma e l'eventuale assenza contro il Monopoli l'11 maggio, sarebbe a dir poco pesante. A questa riflessione, ovvia, si aggiunge quella di Di Donato, che avrebbe evitato lo slittamento dei play off, visto il momento di grazia della squadra, per giocarsi subito il primo turno in gara secca a Monopoli.

In campo alle ore 15, il Latina dovrà soltanto vincere entro il novantesimo per andare avanti nella poule. Note confortanti dal 4-1 contro il Monterosi, a prescindere dal diverso mordente del campionato, finito come da previsione sub iudice. Il 5 maggio si discuterà la posizione del Monterosi alla Corte Federale d'Appello, cui la società biancorossa ha presentato ricorso avverso i due di penalizzazione. Il 10 maggio la Viterbese sarà davanti al Collegio di Garanzia del CONI, per i due punti che, se restituiti, garantirebbero l'accesso ai play out. Forse con il Monterosi, forse con la Turris. E sarà proprio la Viterbese, venerdì 5 al Francioni (ore 16), ad affrontare il Latina in un altro allenamento congiunto.