Un Latina poco incisivo viene travolto dal Picerno

Serie C Girone C

Il Latina cade in casa, battuto da un Picerno smaliziato e trascinato dal giovane Vitali, che non ha fatto rimpiangere il bomber de girone Murano, arginato a dovere dai padorni di casa. E' l'unica consolazione di una giornata negativa, malgrado il risultato finale di 0-3 sia eccessivo rispetto all'equilibrio che ha regnato in campo. Ma sul terreno di gioco la differenza è stata nella determinazione, nell'opportunismo e nei duelli personali.Tutte componenti prerogative degli ospiti, che valgono molto di più delle generosità dei pontini. Svanice l'opportunità di prendersi il quarto posto, alla vigilia di una sfida ad alto rischio come quella di Foggia venerdì prossimo. Ma proprio dallo Zaccheria dovrà ripartire il Latina. Di Donato ha provato a cambiare pià volte il volto della squadra, iniziando con il trequartista e chiudendo con le tre punte. Poca incisività e propensione alla conclusione, malgrado le opportunità di Fella e Di Livio, che magari avrebbero potutoi dare un risvolto diverso alla gara.

Così Di Donato: "Nel primo tempo non siamo stati bravi nel primo tempo sia in fase offensiva, che difensiva. Poca velocità nella circolazione di palla. mai cattivi sulle secondo palle. Il Picerno ne aveva di più, è stata più cattiva. Questo nonostante siamo partiti beene, ma la differenza l'ha fatta l'opportunismo. Abbiamo fallito l'appuntamento contro una squadra forte come noi, ma che si è dimostratra più matura".

LATINA – AZ PICERNO 0-3

MARCATORI: 29’pt Vitali, 24’st Vitali, 48’st Vitali

LATINA (3-4-1-2): Cardinali; Di Renzo (16’st De Santis), Rocchi, Marino (38’st Polletta); Crecco (16’st Ercolano), Riccardi, Di Livio, Paganini; Del Sole (1’st Cittadino); Fella (16’st Fabrizi), Mastroianni. A disp. Bertini, Perseu, Serbouti, S. Gallo. All. Di Donato

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; De Cristofaro, Gilli Garcia, Novella; Pitarresi, De Ciancio; Vitali, Ceccarelli (10’st Graziani), E. Esposito (33’st Santarcangelo); Murano (33’st Diop). A disp. Merelli, A. Esposito, Allegretto, A. Gallo, Biasiol, Pagliai. All. Longo

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

ASSISTENTI: Paggiola di Legnago – Tomasi di Schio

QUARTO UOMO: Amadei di Terni

NOTE: ammoniti Marino (L), Mastroianni (L), Fella (L), Rocchi (L) Cittadino (L), Polletta, E. Esposito (P), Pitarresi (P), Diop (P). Angoli 6-4. Rec. pt 2’ st, 5’. Spettatori 1779, di cui 451 abbonati e 96 ospiti.