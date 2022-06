Latina Calcio, rinnova il jolly difensivo Carissoni

Altro innovo in casa del Latina Calcio. Dopo il rinnovo del pontino Alessandro Celli, un altro difensore si lega al club fino al 30 giugno 2023. Si tratta dell'esterno Lorenzo Carissoni. Bergamasco della Val Brembana, nello scorso campionato è arrivato ad ottobre. Giocatore che Di Donato conosceva per averlo già avuto alla Vis Pesaro .

Un calciatore eclettico, capace di giocare con disinvoltura sia nel terzetto difensivo come 'braccetto' a destra o sinistra, sia come esterno di centrocampo. Durante il campionato, infatti, Di Donato ha avuto la possibilità di sistemarlo in posizioni diverse in mezzo al campo, una pedina fondamentale capace di garantire sempre prestazioni all'altezza della situazione.

Lo score parla di 22 presenze in stagione, di cui 20 da titolare, per un totale di 1732 minuti giocati. Ambidestro, è il profilo ideale per le esigenze dell'allenatore.

Dal primo luglio al via i tesseramenti, in visto della preparazione che inizierà il 18 luglio sui campi della ex Fulgorcavi a Borgo Piave. Ma parte dei giocatori del Latina, con in testa il tecnico Di Donato, saranno al Francioni già il 2 luglio per la partita amichevole organizzata dai tifosi del Leone Alato, per ricordare l'amico Stefanino e la nascita del gruppo 15 anni fa.