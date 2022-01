Latina Covid free, in tre tornano ad allenarsi per la ripresa del campionato

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Inizierà domani mattina l'ultima, si spera, settimana senza calcio giocato per la Serie C, che per il Latina ripartirà dalla trasferta di Foggia.

Stadio Zaccheria, 23 gennaio ore 17.30. Da lì ripartirà la corsa salvezza della squadra di Di Donato, che ha chiuso in crescendo tanto da sostare stabilmente fuori dalla zona play-out.

Dopo aver concesso due giorni di riposo, il tecnico abruzzese ha dato a appuntamento rosa e staff sul sintetico del centro sportivo "Ivano Ceccarelli", dove si svolgeranno tutte le sedute della settimane, programmate alle 10.30. Chiusura sabato alle 11 allo stadio Francioni.

Bella notizia il ritorno in gruppo dei tre calciatori fermati dal Covid il 3 gennaio, giorno in cui è stata accertata la positività.

Nel frattempo prosegue l'opera di mercato del ds Marcello Di Giuseppe, finalizzata a migliorare ulteriormente la rosa, che registrerà le partenze di chi, poco utilizzato, ha manifestato la volontà del trasferimento in cerca di maggiore spazio con altra casacca.