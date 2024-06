Confermato il Girone C, il Latina pesca la giovane Juve

Serie C Girone C

Il Latina contro la Juventus Next Gen di Paolo Monteiro e la trasferta da 800 km a Biella allo stadio La Marmora – Pozzo, le novità sostanziali nella conferma del Girone C del Latina Calcio 1932. Concentramento classico del Centro – Sud Italia, nonostante l’ipotesi di un collocamento nel Girone B, in cui ci è finito invece il Campobasso per latitudine, non certo per vicinanza territoriale. Anzi.

Oltre alle promesse bianconere, che nella scorsa stagione hanno dato del filo da torcere nei quarti play off alla Carrarese poi promossa in B, il Latina affronterà 5 pugliesi (Audace Cerignola, Foggia, Monopoli, Taranto, Team Altamura), 7 campane (Avellino, Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano, Sorrento, Turris), una calabrese (Crotone), tre siciliane (Catania, Messina, Trapani) e due lucane (Picerno, Potenza). Tre le matricole, la Cavese, il Trapani e il Team Altamura di Daniele Di Donato, che a gennaio è stato avvicendato da Gaetano Fontana.

Prima giornata di campionato il 25 agosto, turni eliminatori di Coppa Italia l’11 e il 18 agosto.