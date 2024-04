Slitta l'inizio dei play off, Latina in campo il 7 maggio con Taranto o Casertana

Nulla di sorprendente sullo slittamento dei play off, dal 4 al 7 maggio. Tre giorni decisi dalla Lega Pro, per consentire ai necessari tempi della giustizia sportivia di pronunciarsi sul caso Taranto. Se agli ionici dovessero essere essere restituiti parte o tutti e quattro i punti di penalizzazione, per inadempienze amministrative risalenti a settembre e ottobre 2023, il prossimo avversario del Latina sarà la Casertana, che scivolerebbe al quinto posto il classifica. Il pronunciamento del CONI è previsto per la giornata di venerdì 3 maggio. Nessun dubbio sugli altri due abbinamenti del 1° turno della fase play off del girone C, ovvero Picerno - Crotone e Cerignola - Giugliano. Invariate tutte le altre date fino al 9 giugno, ma è stato necessario aggiungere la data del 5 giugno come finale di andata, rispetto al 2 giugno fissato nel procedente comunicato.

Il Latina avrà di ritorno Di Livio reduce da due turni di squalifica e l'auspicio di Fontana è di poter recuperare Rocchi, la cui assenza in difesa ha avuto pesanti conseguenze per l'interno reparto.