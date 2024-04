Aprile terribile, ma il Latina centra comunque i play off

Il Latina finisce decimo, ma ai plauy off ci va lo stesso, nonostante le quattro sconfitte consecutive con cui ha chiuso il campionato. La peggiore chiusura degli ultimi tempi, nonostante la quale, è comunque il secondo anno di fila che il Latina centra i play off, garantendosi anche la quarta storica partecipazione di fila in Serie C. Il decimo posto, frutto della combinazione dei risultati dagli altri campi, significherebbe oggi play off con il Taranto e gara secca allo Iacovone e l'obbligo di vittoria. Gi ionici hanno però un conto aperto con la giustizia sportiva per i quattro punti di penalizzazione inflitti per violazioni amministrative. Fossero restituito dei ponti dal Collegio di Garanzia del CONI, i prossimi avversari dei pontini sarebbe la Casertana. Stesso criterio, con gara secca al Pinto e sempre l'obbigo di vincere come peggiore clssificata al termine della stagione regolare. La data di esordio, il 4 maggio, è destinata a slittare, perché la decisione del CONI potrebbe arrivare oltre e il Taranto ha già chiesto lo slittamento dei play off. Quanto al match perso con il Taranto, due grossi errori in difesa hanno condizionato il primo tempo dei padroni di casa, bravi a riaprire il match al ritorno in campo e sfortunati nelle occasioni, che avrebbero consentito il pareggio.

LATINA - TARANTO 1-2

LATINA (3-4-2-1): Guadagno; De Santis (26’st Capanni) Marino Vona; Del Sole Riccardi Crecco Ercolano; D’Orazio Paganini; Mastroianni (22’st Fabrizi). A disp. Cardinali, Fasolino, Perseu, Fella, Sorrentino, Fabrizi, Capanni, Scravaglieri, Di Renzo. All. Fontana

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani Riggio Enrici; Valietti Ladinetti (14’st Matera) Zonta Ferrara (34’st Travaglini sv); Kanoute (14’st Orlando), Simeri (34’st De Marchi sv) Bifulco (30’st Fabbro sv). A disp. Loliva, Costantino, Matera, Papaserio, Fiorano, Travaglini Capone, Mastromonaco, Fabbro. All. Capuano

ARBITRO: Drigo di Portogruaro

Assistenti: Landoni e De Vito

Quarto uomo: Ciaravolo di Torre del Greco

MARCATORI: 26’ Zonta (T), 34’ Simeri (T), 4’st Mastroianni (L)

ESPULSI: al 16’st il vice allenatore del Taranto Zangla per proteste.

AMMONITI: Paganini (L), al 9’st il tecnico del Latina Fontana per proteste, Marino (L), D’Orazio (L), Luciani (T).

NOTE: spettatori 2237, di cui 451 abbonati e 397 ospiti. Angoli 5-6. Recupero pt 2’, st 5’.