Piccoli passi verso la salvezza, il Latina pareggia con la Turris e si becca ancora fischi

Serie C Girone C

Altro punticino per il Latina, che si gioca le sue chance per vincere la partita, ma poi rischia di perderlaa nel finale di solita grande paura. La sintesi del match con la Turris è uno 0-0, con rammarico finale per i corallini, non certo per i pontini, ancora una volta accolti dai fischi dei tifosi, che hanno invitato i calciatori a tirare fuori gli attributi. A questo punto è doveroso parlare unicamente di punti salvezza. I prossimi in palio sono mercoledì prossima, ore 14.30, sempre al Francioni, contro il Potenza.

Inizio

Sono due 3-5-2 ad affrontarsi, ma con varianti multiple in base alla rose. E quella dei campani sulla carta è sicuramente superiore. Quanto alla cronaca, il primo tempo finirà negli annali della storia del club nerazzurro, come tra i più sonnolenti di questo bienno di Lega Pro. Ritmi blandi e due lampi. Prima occasione di marca ospite. E’ il 13’ e Longo fa perno su Esposito, si gira e calcia in porta, ma un provvidenziale Tonti smorza la conclusione, poi ci pensa la difesa a liberare.

Grossa occasione come lo è quella del Latina al 23’: Furlan recupera palla e chiama al cross basso Carissoni dalla sinistra diretto al centro, dove Fabrizi cicca la conclusione e Rosseti la spara alta. Siamo all’imbunire e si oscura la partita, che trascina stancamente per due minuti di recupero prima dell’intervallo.

Ripresa

Nella ripresa due cambi in casa Turris, che tenta di imprimere un ritmo superiore e al 3’ l’ex Ercolano ci prova dal vertice dell’area, destro non lontanto dallo specchio della porta.

Risponde bene il Latina al 7’, cross di Riccardi sul secondo palo per Rosseti, che arriva un pizzico in ritarto sul pallone e sparacchia alto, divorando da due passi un’opportunità colossale.

Un minuto dopo Tonti, con coraggio esce su Longo e annulla la regola del “gol sbagliato gol subito”. Nel giro di un altro minuto, al 18’ tre occasioni consecutive. La prima è della Turris, Contessa in mezzo per Ercolano, destro in corsa sul fondo. Poi due azioni fotocopia, Fabrizi e Carissoni crossano a giro dal lato corto dell’area e per due volte Belloni ha colpito di testa debole, tra le braccia di Fasolino. Altra incornata di Belloni al 31’ sul traversone di Carissoni, ma la deviaizone dell’argetino è alta. Come la scorsa settima,il finale è sofferenza. Al 42' Guida crossa e contessa devia di coscia oltre la traversa; al 46' diagonale di Guida sul fondo, e al al 48' il destro di Ercolano all'interno dell'area viene deviato da Tonti, che compie un autentico miracolo.

LATINA – TURRIS 0-0

LATINA: Tonti, Amadio, Sannipoli, Rosseti (14’st Belloni), De Santis, Carissoni, And. Esposito, Fabrizi, Riccardi (23’st Pellegrino), Cortinovis, Furlan (23’st Barberini). A disp. Cardinali, Giannini, Di Mino, Bezziccheri, Celli, Peschetola, Nori, Calabrese, Gallo.

All. Bedetti (Di Donato squalificato)

TURRIS: Fasolino, Acquadro (14’st Schirò), Boccia (1’st Ercolano), Rizzo (1’st Frascatore), Di Nunzio, Miceli, Contessa (42'st Haoudi), Zampa, Franco, Guida, Longo (14’st Maniero). A disp. Antolini, Perina, Finardi, Maldonado, Vitiello, Giannone, Di Franco, Taugourdeau, D’Alessandro.

All. Fontana

ARBITRO: Cherchi di Carbonia

ASSISTENTI: Voytyuk di Ancona – Lisi di Firenze

QUARTO UOMO: Menicucci di Lanciano

NOTE: ammoniti Fabrizi, Di Nunzio, Zampa, Maniero, Contessa. Spettatori 1231, di cui 484 abbonati. Rec. pt 2’, st 4'.