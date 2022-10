Il Latina dal grande cuore contro il Taranto, rimane in dieci e dopo un minuto decide Sannipoli

Un Latina incommensurabile combatte le avversità e infila la terza vittoria consecutiva. Decisivo Daniel Sannipoli, al suo primo gol nei professionisti, firmato subito l'espulsione di Carletti. Sofferenza prevedebile con l'uomo in meno, ma gestita da squadra matura e forte delle sue certezze. La classifica è bella, davvero bella a vedersi.

Primo tempo

Parte il Latina al 7', palla in area che arriva a Tessiore, piattone al volo alto sulla traversa. Insiste il Latina e al 13' su traversone di Di Livio, Carletti si libera per la frustata, ma non ha mira sul colpo di testa. Match di marca nerazzurra, al 15' Tessiore al cross con il sinitro a rientrare sul secondo palo, dove Carissoni rimane in sospeso tra deviazione a rete e sponda, che non trova nessuno dei suoi. Al 26' Latina in rete con Fabrizi, ammonito per proteste quando gli viene fischiata carica sul portiere. Alla mezz'ora il Latina ha la migliore occasione del primo tempo, sul cross lungo dalla tre quarti di Giorgini, che pesca sul secondo palo Sannipoli, sponda per l'accorrente Carissoni destro in corsa alto sulla traversa. Dall'affondo di Carissoni al 34', nasce un'altra opportunità dei pontini, nessuno è però pronto a buttarla dentro. Ancora Latina al 40', è Amadio a cercare in area Carletti, che stavolta indovina lo specchio, troppo al centro per infastidire Vannucchi.

Secondo tempo

Dopo pochi secondi dal ritorno in campo Carletti alza la gamba sul volto di Mastromonaco e viene espulso. La reazione del Latina è tremenda, mentre il anche Taranto è in dieci per il bendaggio di Mastromonaco, Giorgini dalla sinistra mette in area il miglior pallone per Sannipoli. che impatta bene e realizza il primo gol nei professionisti. Il Taranto si ricompone ed ha la grande occasione del pareggio al 13'. De Maria dalla sinistra cerca e trova Infantino, che incrocia il palo più lontano, sfera che sfiora il palo. Stessa tramma al 18', l'assist è do Ferrara, la girata del centravanti è strozzata, pallone alto. Due minunti dopo scatta il primo vero contropiede del Latina in inferiorità numerica. Fabrizi costodisce palla sua tre quarti, innesca Carissioni, che arriva fino al cross per il destro al volo di Bordin dal vertice destro, conclusione da rivedere, che raccoglie comunque applausi. Il Taranto spinge e si affida ancora ad Infantino, che al 34', girata di sinistro, trova un reattivo Cardinali a salvaguardia della porta. Brivido al Francioni al 49' sulla rete di La Monica, si materializza la beffa, ma l'assistente Galimberti segnala il fuorigioco.

LATINA - TARANTO

MARCATORI: 4'st Sannipoli

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Sannipoli, Di Livio (17'st Bordin), Amadio, Tessiore (36'st Riccardi), Carissoni; Fabrizi (23'st Rosseti, 36'st Margiotta), Carletti. A disp. Giannini, Tonti, Barberini, Di Mino, Celli, Rossi, Riccardi, Margiotta. All. Di Donato

TARANTO (3-5-2): Vannucchi (1'st Russo); Evangelisti (39'st Evangelisti), Antonini, Manetta; Mastromonaco, A. Romano (7'st Raicevic), Labriola, De Maria, Ferrara (22'st Mazza); Infatino, Guida. All. Granata, Panattoni, G. M. Romano, Vona, La Monica. All. Capuano

ARBITRO: Taricone di Perugia

ASSISTENTI: Galimberto di Seregno - Toce di Firenze

QUARTO UOMO: Restaldo di Ivrea

ESPULSI: 1'st Carletti gioco falloso.

AMMONITI: il tecnico del Latina Di Donato, Fabrizi, Cardinali; De Maria.

NOTE: Angoli 1-4. Rec. 2' pt, st 6'. Spettatori 1569 di cui 468 abbonati