Gaeta ancora grande con le grandi, funziona il "ritorno" di Di Rocco sulla panchina biancorossa

Il Gaeta si esalta e si arrabbia al tempo stesso, ma sa che la strada intrapresa è quella giusta. La cura non è stato il cambio di allenatore, ma la sua conferma dopo le dimissioni respinte dalla società. Il sodalizio biancorosso ha temporeggiato, ha voluto ascoltare di nuovo il tecnico, capire le ragioni che hanno portato alla scelta di mollare e cercare eventuali soluzioni. Avanti tutti insieme e il risultato è stato straordinario. La risposta del gruppo a dir poco straordinaria, tanto da fermare in successione le prime due della classe. Dal successo di misura sul campo del Ferentino al pareggio in casa della Lupa Frascati, zeppo di polemiche. Il 3-3 di Nohman con il portiere Conte a terra fa arrabbiare e non poco, ma se incanalata nel verso giusto la rabbia può essere la molla giusta in casi come questi. Rimane però ben impressa nella mente la grande prestazione, dal pareggio di Vitale alla caparbietà con cui Leccese (splendida l'azione del parziale 1-2) e Arduini hanno spinto il Gaeta verso una vittoria sfumata sul più bello. Ora il calendario propone il Morolo. Contro l'ultima in classifica il pericolo è l'approccio. Dalle parti del Riciniello, la lezione è però servita a tutti.

Lupa Frascati - Gaeta 3-3

LVPA: Santi; Villa, Molinari, Paolelli, Costantini; Panella (8’st Pallocca), Hrustic, Schiena (19’st Negro); Pagliaroli (41’pt De Vita), Nohman, Pompili. A disp. : Antonucci, Monni, Splendori, D’Acunzo, Caso, Condotta. All. : Pace.

Gaeta: Conte; Galasso, Siciliano, Vitale, Altobelli; Alongi, Orlando (26’st Piscitelli), Barba (26’st Azoitei); D’Urso (19’st Carnevale), Arduini, Leccese (40’st Sfavillante). A disp. : Simoncelli, Prencipe, Angelino, Sigillo, Pattelli. All. : Di Rocco.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli. Assistenti: Di Mambro di Cassino e De Lucia di Frosinone.

Marcatori: 20’pt Nohman, 24’pt Vitale, 28’pt Leccese, 20’st Pompili, 29’st rig. Arduini, 34’pt Nohman.

Note: 2’ e 5’ rec. ; ammoniti Molinari, Orlando, Siciliano, Vitale, Sfavillante, D’Urso.

La LVPA Frascati e il Gaeta danno spettacolo nel big match dell’undicesima giornata di Eccellenza, allo stadio VIII Settembre è tre a tre fra le due compagini in una gara ricca di emozioni, gol e polemiche.