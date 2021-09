Pontinia illusa da Aquilani e travolta dalla LVPA Frascati alla prima di campionato

L'esordio degli amaranto in Eccellenza inizia bene, poi esce fuori la forza dei castellani che finiscono in goleada. Nella ripresa Esposito fallisce l'opportunità del pareggio prima della resa finale

Tabellino

LVPA FRASCATI – Pontinia 4 - 1

LVPA: Iali; Villa (43’st Amici), Molinari, Costantini, Paolelli; Citro (30’st Hrustic), Panella (41’st Pallocca), Schiena; Pagliaroli, De Vita (43’st Monni), Pompili (22’st Muzzi). A disp. Santi, Ferraro, Negro, Nohman.

All. Pace

Pontinia: Stefanini; Pacifici (1’st Antelmi), Di Tullio, De Santis, Ayari; Balba (19’st Giaconia), Piersanti (18’st De Martino), Cisse (25’st Utzeri); Mizzoni (1’st Esposito), Aquilani, Malandruccolo. A disp. Cerocchi, Romani, Mandatori, Libonatti.

All. Coco

Arbitro: Symonets di Tivoli

Assistenti: Perruzza e Gega di Frosinone.

Marcatori: 9’pt Aquilani, 20’pt Citro, 45’pt Costantini, 38’st Schiena, 41’st Muzzi.

Note: ammoniti Cisse, Balba, Panella, Di Tullio, Giaconia, Antelmi, Hrustic, De Martino. Rec. pt 2', st 5'.

Analisi

Cade il Pontinia sul capo della corazzata LVPA Frascati, dopo essersi illusa con in gol di Aquilani. Due reti nel primo tempo e due nella ripresa hanno marcato la superiorità sul camo del Montecompatri Sportng Center.

Passato nove minuti e il Pontinia trova l’inaspettato vantaggio: controllo sulla sinistra di Aquilani e tiro imprendibile per Iali che vede il pallone accarezzare la traversa e finire in rete.

Il gol subito non scalfisce le certezze di una LVPA matura, che reagisce subito e trova il pari al 20’.

Citro è il più lesto di tutti ad avventarsi su una palla vagante in area, superando Stefanini con uno scavetto magnifico.

Il Pontinia ci riprova e al 28’ Iali è costretto all’uscita su De Santis, mentre al 33’ ci vuole un prodigioso Stefanini sbarra la strada del gol a De Vita, lanciato a rete da Citro.

Prima del riposto la LVPA Frascati completa la rimonta grazie a Costantini, che su corner si inserisce bene e devia di testa all'altezza del secondo palo.

Accelera per chiudere la pratica la LVPA che, dopo il riposo Pompili al 4' e Pagliaroli al 6' sfiorano il tris. Il Pontinia ha così l'opportunità del pareggio al 14', ma Esposito al volo grazia Iali.

Match chiuso al 38'. Rinvio di Iali, spizzata di De Vita per Schiena, che va a realizzare il 3-1, che diventa 4-1 con Muzzi, figlio d'arte, che inventa un pallonento tale da superare Stefanini.