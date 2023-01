Il Latina tra ripresa e mercato, il lungo mese di gennaio

Pescara – Latina, prossimo impegno di campionato che riprende dopo la sosta con la seconda giornata di ritorno, non sarà accompagna da flussi in entrata e in uscita di giocatori dalle rispettive società. Il difensore Ingrosso non gradisce approdare ai pontini, da cui non partità Tessiore, ritenuto un buon giocatore dal diesse abruzzese Delli Carri, ma che non rientra negli obiettivi del Delfino. A proposito di obiettivi, una punta ad un mancino a centrocampo sono necessari alla causa del Latina, che deve sostituire Carletti, il quale seppur non profilico come la scorsa stagione, restava nel reparto avanzato il punto di riferimento per Di Donato, visto il calo progressivo di Fabrizi e le condizioni non ottimali di Margiotta e Rosseti. Pedina trovata a sinistra dal diesse Marcello Di Giuseppe. Salvatore Gallo, con un passato a Gibilterra, è pronto a lasciare Vastogirardi e trasferirsi al Francioni. Salto di categoria per il calciatore che in Molise ha segnato due reti in 17 presenze, ed è chiamato a colmare una lacuna evidente, alla quale ha cercato di porre rimedio Carissoni, visto che Antonio Esposito non si è mai adattato al nuovo contesto tattico.

E' iniziato un mese caldissino, a dispetto del gennaio invernale o quasi. Fino al 31 gennario ci sono ancora 25 giorni di mercato e soprattutto quattro partite da giocatore. Dopo Pescara (fischio d'inizio alle 14.30), domenica 15 al Francioni arriverà la lanciatissima capolista Catanzaro. A seguire dure trasferte campane consecutive al Partenio di Avellino, la prima per affrontare in campo neutro il Giugliano, la seconda per i bianvoverdi.

Con una rosa potenzialmente distratta dalle trattative e incompleta per le partenze, l'obiettivo è limitare i danni e pensare ad incamerare i punti per una salvezza, che resta il primo grande obiettivo da centrare.