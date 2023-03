Un punticino e il Latina rimane sospeso al centro della classifica

Dovvae essere l'esame d'appello per Di Donato, ma il pareggio rimanda ogni altra considerazione alla prossima gara. Anzi alle prossime due, perché in tre giorni al Francioni passano Turris e Potenza (12 e 15 marzo). Sono due avversarie che annaspano e fare punti importanti significherebbe chiudere intanto il discorso salvezza.

Al Rocchi di Viterbo si è visto all'opera un Latina prigioniero delle sue incertezze e se magari avesse sbloccato la partita, sarebbe stata tutta un'altra storia. Non certo quella di un finale soffertissimo, in cui il piatto della bilancio pende dalla parte del Monterosi, fermato da Tonti e dal palo, peraltro in pieno recupero. Del Latina rimangono i primi buoni 45 minuti, dove Ganz sulla sua strada ha trovato un portiere Forte di nome e di fatto e Sannipoli non ha avuto la freddezza di chiudere a rete nel finale di tempo. Ma del resto il gol, come tutta la costruzione, è da inizio stagione un grosso nodo da sciogliere.

Così in sala stampa, Daniele Di Donato: "Dopo avere cercato di vincere per 70 minuti, sono subentrate le paure di una settimana carica di tensioni, per cui siamo andati in difficoltà sulle palle lunghe del Monterosi. I ragazzi pero hanno risposto presente, un buon viatico per il futuro. Era una partita molto importante per tanti motivi, non siamo stati bravi ad andare in vantaggio nel primo tempo, ma anche nel secondo abbiamo cercato di di fare gol ".

Ritorno al 3-5-2

"Non c'è tempo per fare esperiementi, per cui il modulo è quello in base alle nostre forze e sicurezze. E' l'atteggiamento che deve darci quel qualcosa in più. Ci prendiamo questo punto, ci sono otto finali da qui al termine. Ora è importante tornare alla vittoria, siamo rimasti agganciati al treno play off. Dobbiamo migliorare in fase conclusiva".