Eccellenza/ Il Pontinia scala il Monte e con le reti di Cisse e Aquilani va avanti in Coppa Italia

Una rete per tempo consente agli amaranto di Coco di battere i ciociari sul neutro di Boville. Squadra in palla, che ha sfiorato più volte la terza rete prima di subire il ritorno degli avversari nel finale

MSG Campano - Pontinia 1-2

Monte San Giovanni Campano: De Ciantis, Sili, Fumagalli (34’st Zazzaro), Frellini, Celenza, Terracciano (42’st Bucciarelli), Carfora, Cozzolino, Di Folco (25’st Ferrieri), Mastrantoni, Guidone (28’st Paolucci).

A disp. Lisi, Reali, Fortini, Federico

Pontinia: Stefanini, Pacifici (28’st Mandatori), Di Tullio, De Santis, Ayari, Romani, Piersanti (42’st Tornesi), Cisse, Utzeri (25’st De Martino), Aquilani, Malandruccolo (34’st Mizzoni).

A disp. Cerocchi, Balba, Tempesta, Libonatti, Antelmi. All. Coco

Marcatori: 12’pt Cisse, (P) 16’st Aquilani (P), 32’st Cozzolino (MSGC)

Note: ammoniti Terracciano, Frellini, Celenza, Ferrieri (MSGC); De Santis, Piersanti, De Martino, Romani (P). Partita disputata sul neutro di Boville.

Cronaca

Va avanti in Coppa Italia il Pontinia, che dopo avere eliminato la Vis Sezze, batte il Monte San Giovanni Campano sul neutro di Boville, in maniera più netta di quanto dica il risultato. Tante volte è infatti mancata la cattiveria giusta per chiudere in anticipo la pratica. Al 41’ punizione dal limite di Aquilani che sfiora il palo.

Predominio del Pontina anche nella ripresa, in cui subito De Ciantis è chiamato alla prodezza sul destro a giro di Malandruccolo, per poi replicare (15') sul piattone di Di Tullio. Raddoppio al 16' avviato da De Santis, in verticale per Aquilani che che supera De Ciantis in uscita.

Match riaperto alla mezz'ora. Segna Cozzolino e il Monte San Giovanni Campano si porta in avanti, lasciando invitanti spazi agli avversari, che sfiorano il tris con Malandruccolo al 40': palla al piede verso la porta e tiro impreciso.