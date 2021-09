Insieme Formia poco in partita, il Team Nuova Florida vince con un gol per tempo

Sconfitta in apertura per la squadra di D'Amato, mai veramente insidiosa dalle parti di Giordani. Sono Capparella e Persrichini a realizzare i gol decisivi. Mercoledì subito in campo in Coppa Italia, trasferta in casa del Gladiator

Tabellino

Team Nuova Florida - Insieme Formia 2-0

Nuova Florida: Giordani, Moretti (40’st Scognamiglio), Miola (43’st Mattei), Oliana, Galardi (36’st Trubiani), Capparella, Tamburlani, Vannucci, Contini, Di Bari (30’st Malano), Persichini (30’st Svidercoschi).

A disp. Del Moro, Menichelli, Battistelli, Varriale.

All. Bussone.

Insieme Formia: Mancini, D’Oriano (10’st Niang), Gentile (28’pt Capotosto), Padovano, Ioio, Pirolozzi, Di Vito, Gargiulo (10’st Ricciardi), Durazzo (10’st Fe. Colacicco), Zonfrilli, Baglione.

A disp. Zizzania, Fa. Colacicco, Sibilla, Cuomo, Petronzio.

All. Amato.

Arbitro: Gai di Carbonia (Pacifici, Puccini).

Marcatori: 43'pt Capparella, 17'st Persichini.

Note: ammoniti Contini, Gentile, Padovano. Calci d'angolo 5 a 2 per la Nuova Florida. Recupero 1', 5'.

Analisi

Una rete per tempo piega l'Insieme Formia al debutto nel campionato di Serie D. Più in palla il Team Nuova Florida e più a suo agio sul proprio terreno di gioco del "Marco Mazzucchi" di Ardea, dove a fare la differenza sono state le reti di Capparella ad un passo dal riposo e Persichini dopo il quarto d'ora nella ripresa.

Il primo impegno per Mancino, in due tempi, è al 9' sul sinistro di Capparella. Formia insidioso al 32', lancio lungo per il neo entrato classe 2004 Capotosto, destro dal limite e palla di poco alta. Al 33’ destro a giro dal vertice sinistro di Persichini, palla fuori di poco. Al 40’ Mancini è decisivo in tutto sul destro di Persichini innescato da Moretti. La coppia si ripete al 43', quando Moretti affonda a destra, palla in mezzo per Capparella, perfettore esecutore dalla brevissima disrtanza.

Insieme Formia al tiro dopo 3' della ripresa, sinistro da fuori di Durazzo, deviato in corner. E' un illusione però perché il Team Nuova Florida ad insistere e sfiore il raddoppio con Capparella, Di Bardi e Contini, ma la mira o gli interventi di Mancino rinviano il 2-0 al 17'.

Triangolo tra Under Contini e Galardi, sinistro di quest'ultimo deviato, il pallone si impenna e sul secondo palo Persichini non si lascia scappare la grossa opprtunità. Al 42' si rivedono in avanti gli ospiti, colpo di testa di Niagara e Giordani blocca la sfera.

Insieme Formia subito in campo mercoledì, trasferta di Coppa Italia contro il Gladiator.