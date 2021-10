Latina in trasferta a Torre del Greco. Di Donato: "Dobbiamo cambiare atteggiamento"

Alle 17.30 in campo contro la Turris. Ultimo precedente in Coppa Italia. Probabili cambi nella formazione titolare, ma il tecnico punta sulla crescita mentale dei suoi ragazzi nella nuova categoria

Torre del Greco, stadio “Americo Liguori”. E’ lì che il Latina ha esordito in Serie C, in un match di Coppa Italia perso senza demeritare ed è lì che, oggi pomeriggio (17.30), tornerà per riprendere la marcia interrotta.

Due sconfitte consecutive si fanno sentire sul morale di un gruppo composto da molti under, per la prima volta alle prese con la categoria. Ma se prima della sconfitta contro la Juve Stabia, peraltro dal passivo limitato grazie agli interventi di Cardinali, le prestazioni e l’impegno in campo sono stati apprezzabili, mercoledì sono venuti meno il ritmo e la corsa, che dovràìanno fare la differenza in chiave salvezza.

Di Donato si è presentato in conferenza stampa al termine della rifinitura, mostrando ottimismo: “E’ stata una rifinitura molto buona. Tutti sul pezzo, per attenzione, partecipazione e intensità in allenamento. Il nostro è periodo un po’così, ma lo abbiamo messo in preventivo. La squadra deve crescere, gli incidenti fanno parte di questo percorso di crescita”.

Contro la Turris cambia qualcosa?

“Deve cambiare l’atteggiamento, a prescindere da ogni tattica e modulo. In questo campionato ci vuole fame, nessuno ti regala niente, dobbiamo essere bravi ad arrivare sempre per primi sulle seconde palle”.

Avversario in forma…

“Vengono da due poker, davanti hanno gente importante e dietro sono molto fisici. Ma il nostro obiettivo è liberarci dalle tensioni e le paure. Eccetto mercoledì, a questi ragazzi non posso rimproverare nulla”.

Assente solo l’infortunato Zini: “Che sarà a disposizione dalla prossima settimana – aggiunge Di Donato –, lo conosco bene, ha qualità importanti. Ci darà una mano”. I convocati sono 22.

Convocati

Portieri: Cardinali, Alonzi

Difensori: Giorgini, De Santis, Teraschi, Celli, Esposito, Atiagli, Nicolao, Ercolano

Centrocampisti: Spinozzi, Amadio, Di Livio, Barberini, Marcucci, Tessiore, Rossi

Attaccanti: Carletti, Rosseti, Sane, Mascia, Jefferson