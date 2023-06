Latina, Patti subito al lavoro per allestire la squadra a Di Donato, oppure Sgrò ...

Serie C Girone C

Sciolta la prima riserva sul direttore sportivo, è impellette definire la questione allenatore. Ieri il colloquio decisivo tra Antonio Terracciano e Matteo Patti, nelle prossime ore quello tra il presidente e Daniele Di Donato. Fondamentale l'esito per lo sviluppo dell'imminente nuova stagione di Lega Pro, che parte dall'iscrizione entro il 30 giugno. Se il tecnico abruzzese optasse per la risoluzione del secondo anno di contratto che lo lega al club nerazzurro, sarebbe già pronto Marco Sgrò, determinato ad allenare su una panchina di Lega Pro dopo avere ben fatto in Serie D. Uno stimolo in più per il fatto di essere partito dalla provincia di Latina, esattamente da Sermoneta, prima di iniziare l'avventura nei professionisti, che ha in Serie A, lo ha portato a vestire le maglie di Atalanta e Sampdoria.

Matteo Patti, facendo parte dell'area Distretti Ecologici, ha avuto in questi due anni l'opportunità di seguire con frequenza i match del Latina al Francioni, per cui ha un'idea molto chiara del gioco di Di Donato. Questo è un elemento che potrebbe favorire il rapporto di lavoro tra ds e Di Donato, se quest'ultimo dovesse rimanere. Per Patti sarà la prima esprienza da direttore sportivo. Dopo avere appeso gli scarpini al chiodo, mettendosi alle spalle una discreta carriere di Serie D e C, da dirigente è stato team manager della Reggina in Serie C1 e collabore tecnico in Serie B. Responsabile del settore giovanile dell'Ascoli nella passata stagione. Nativo di Catania, vive da tempo ad Aprilia, dove ha famiglia.