Latina fuori dai play off, Fontana: "Parliamo di futuro, qui sto bene"

“Debbo tirare le orecchie a Vannucchi, è colpa sua se torniamo a casa”. Prova a scherzarci sopra Gaetano Fontana, ma la sostanza della sfida allo Iavocone sta negli interventi del portiere ionico, che più del collega Guadagno, hanno inciso sui destini della qualificazione di Capuano. Un Taranto preso alla sprovvista da uno dei Latina più belli della stagione, ma non è bastato per trovare quel gol per andare avanti. Obiettivo di mercato sarà provare a garantirsi D’Orazio, di proprietà della Spal. L’esterno ha spaccato la partita, sia confezionando assist meravigliosi come quello per Paganini, in leggero ritardo sul pallone al 12’, che ad inizio ripresa. Cross di Crecco e splendida rovesciata respinta a fatica da Vannucchi, fondamentale anche su Ercolano entrato di forza in area di rigore dalla linea di fondo. Guardingo il Taranto, pronto ad accelerare all’urlo dei suoi 9 mila sostenitori soltanto a cavallo del quarto d’ora, con Gudagno plastico sul sinistro a giro di Orlando e schermato da Paganini, dopo la respinta sui piedi di Ferrara. Ma poi è stato ancora Latina, sull’ennesimo cross di D’Orazio alla mezz’ora, sul quale è ancora in ritardo Paganini, che al 37’ mette sulla testa di Mastroianni la palla della qualificazione, l’incornata è però centrale. E quel pallonetto al 40’ di Orlando, sarebbe stato una beffa, se fosse finito in rete. Rinviato il discorso futuro a dopo la trasferta di Taranto, è ora il caso di affrontarlo: “Non era corretto parlare prima, per evitare chiacchiere strane. Giusto parlarne adesso, vediamo cosa succede. Qui sto bene". Prima di salire sul pullman per Taranto, Fontana ha esplicitamente dichiarato che non sarebbe stato determinante il risultato di Taranto. Già nei scorsi la società aveva chiesto un incontro la mister, premessa che lascia intendere la reciproca volontà di proseguire.

Taranto - Latina 0-0

Taranto (3-4-3): Vannucchi, Ferrara (89’ Mastromonaco), Riggio (46’ Ladinetti), Simeri (57’ De Marchi), Bifulco (46’ Valietti), Enrici, Luciani, Calvano, Zonta, Miceli, Kanoute (57’ Orlando). A disposizione: Loliva, Costantino, Matera, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, De Marchi, Fabbro. All. Capuano.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Guadagno, Ercolano, Vona, Di Livio (88’ Fella), Mastroianni, Riccardi, De Santis, Marino (82’ Fabrizi), D’Orazio (82’ Del Sole), Crecco (68’ Capanni Dias), Paganini. A disposizione: Cardinali, Fasolino, Perseu, Cittadino, Sorrentino, Polletta, Scravaglieri. Di Renzo All. Fontana.

Arbitro: Caldera di Como

Assistenti: Zanellati di Seregno e Laghezza di Mestre

Quarto Uomo: Delrio di Reggio Emilia.

Note: ammoniti: 26’ Marino (L), 63’ Enrici (T). Rec. pt 1', st 4'. Angoli 4-4. Spettatori 9000 circa.



