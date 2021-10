Il Gaeta prova a fermare la corsa della capolista Vis Sezze

Spunti interessanti alla quinta giornata di Campionato di Eccellenza, girone C, in cui sono diverse le aspiranti al salto in Serie D. Il Riciniello è il campo principale, perché il Gaeta in cerca di riscatto e reduce dalla qualificate ai quarti di Coppa Italia (vittorie 4-3 sul campo del Pontinia), proverà a sgambettare la Vis Sezze capolista ed unica a punteggio piento. I biancorossi in settimana hanno ingaggiato il portiere over Vincenzo Venditti, già a Gaeta alla Polisportiva della staigone 2014/2015. Più esperienza tra i pali per risalire la china, mentre il club ha lanciato l'ennessimo appello alla piazza per venire allo stadio, la cui capienza è aumenta a 450 posti per i tifosi locali e 195 per gli ospiti.

Il Terracina che segue il gruppetto di testa, segue risultati importanti anche lontanto dal Colavolpe. L'occasione odierna è rappresenta dalla trasferata di Genazzano in casa dell'Audace.

Il Pontinia, che ha archiviato eliminazione dalla Coppa Italia, cercherà contro il Ferentino di riprendere subito il cammino interrotto dalla sconfitta, oggettivamente immeritata, proprio una settimana fa sul terreno di gioco del "Riccardo Caporuscio".

Punti salvezza in palio a Morolo, la Nuova Itri sa di giocarsi molto contro le squadre dello stesso livello, auspicando che le precedenti visite al Santuario della Maria Santissima della Cività possa alleviare il cammino dei ragazzi Ardone. Un riferimento alla spiritualità che ci sta tutto, dopo il post della società in cui, anche per rispondere alla battuta del Gaeta 2010 relativa al derby peraltro vinto, ricordava che il pellegrinaggio al santuairo non aveva portato bene contro la Lupa Frascati. Ma il valore dell'avversario è oggettivo importante.

A Gianola si gioca Atletico Lazio - Arce, con i "romani" trapiantati in terra pontina che hanno bisogno di muovere la classifica per non staccarsi definitivamente dal resto del gruppo.

Completano il quadro Città di Anagni - Paliano, LVPA Frascati - Colleferro, Sora - Città di MSG Campano.